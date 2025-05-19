Дешевле есть консервацию: когда упадут цены на овощи и фрукты в Украине

Из-за сильного похолодания, проливные дожди и иногда даже град, украинцы переживают за урожай в этом году. Ведь цены даже на базовые продукты стали еще выше и все большая часть украинцев испытывает давление на собственный кошелек.

Плохой урожай может только усугубить ситуацию на рынке. Заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук в прямом эфире телемарафона Єдині новини рассказал, почему в Украине стремительно дорожают базовые продукты — мясо, молочка и овощи.

Даже, несмотря на собственное производство, овощи тоже не дешевеют. Почему так — объясняем.

Почему цены на овощи и фрукты в 2025 растут

Из-за нетипично холодного мая сезонное снижение цен замедлилось. Овощи и фрукты в этом году стоят на 15-20% дороже, чем в прошлом году, отмечают аналитики аграрного рынка.

Цены на тепличные продукты держаться:

огурцы — 70 грн/кг;

томаты — более 100 грн/кг;

молодой картофель — 90 грн/кг.

Стали доступнее молодая морковь и капуста.

По словам заместителя председателя Всеукраинского агарного совета, из-за заморозков Украина потеряла значительную часть урожая плодовитых деревьев.

В частности, в этом году урожай абрикосов и персиков сильно снизится.

Цены на эти фрукты поднимутся на 30-40%.

Когда ждать сезонное удешевление овощей и фруктов в 2025

Вместе с тем эксперты предсказывают значительное снижение цен на овощной набор уже на следующей неделе. В это время в Украине резко потеплеет, а дождевые фронты обеспечат почву влагой.

Денис Марчук отметил, что погода оказывает непосредственное влияние на урожайность, а значит — и цены на продукты.

— Традиционно в апреле мы предлагаем покупателям украинские продукты, выращенные в теплицах. Когда становится теплее, увеличивается и предложение.

Из-за холодной погоды и заморозков предложение меньше. Пока один и тот же огурец стоит больше, чем в теплые дни.

Ожидаем, что в конце мая-начале июня цену будут снижать, чтобы продукция не залеживалась на складах, говорит заместитель председателя Всеукраинского агарного совета.

Он также отметил, что импортные продукты пока тоже не дешевле украинских. Все потому, что заморозки были и на Балканах, и в Турции, откуда нам привозят продукты.

Но не только погодные условия могут навредить твоему урожаю! Если ты заметил (-а) тлю на своей сливе, советуем сразу браться за лечение дерева, чтобы спасти урожай.

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