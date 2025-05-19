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Дешевле есть консервацию: когда упадут цены на овощи и фрукты в Украине

Виктория Мельник, журналист сайта 19 мая 2025, 18:00
цены на овощи
Фото Pixabay
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