Тля на сливе: как бороться с вредителем в домашних условиях

Садоводы и огородники чаще всего сталкиваются с тлей. Это самый опасный и распространенный вредитель на садовом участке. Эти вредители поселяются колониями и любят лакомиться листьями и плодами многих деревьев, в том числе и слив.

На этом дереве тля особенно быстро распространяется. Поэтому нужно знать, чем обработать сливу от тли. Эти методы безопасны, их можно использовать даже во время цветения.

Чем обработать сливу от тли

Мыльный раствор

Чтобы обработать сливу от тли мыльным раствором, нужно смешать 100 г хозяйственного мыла с 10 л горячей воды. Чтобы усилить действие раствора, можно добавить древесную золу — 200 граммов.

Чесночный настой

Чеснок отпугивает вредителей своим запахом. Чтобы приготовить настой, в 10 л горячей воды развести 1000 г чеснока и 15 чесночных стрелок. Раствор должен настаиваться несколько дней, а затем его надо процедить.

Перед опрыскиванием растений во все настои и растворы следует добавить одну чайную ложку жидкого мыла или около 40 г натертого хозяйственного мыла.

Это поможет смеси лучше прилипать к поверхности листьев и повысит эффективность обработки.

Обработка сливы от тли табаком

Опрыскивание сливы настоем табака хорошо зарекомендовало себя в борьбе не только с тлей, но и с другими вредителями. Чтобы приготовить средство, следует взять 400 г высушенных табачных листьев на 10 л воды, настоять в темном месте в течение двух суток. После этого настой процедить и разбавить водой в пропорции один к двум перед применением.

Настой из репейника

Чтобы приготовить настой из репейника, необходимо 300 г свежего растения залить 10 л теплой воды и оставить на 48 часов для настаивания. Непосредственно перед обработкой растений в настой добавить 40 г натертого мыла для лучшего прилипания к листьям. Если используется высушенное сырье, его количество нужно уменьшить вдвое.

Дереву нужен правильный уход. Ранее мы рассказывали, как обрезать сливу весной, чтобы был хороший урожай.

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