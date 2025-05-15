Попелиця на сливі: як боротися зі шкідником в домашніх умовах

Садівники та городники найчастіше стикаються з попелицею. Це найнебезпечніший і найпоширеніший шкідник на садовій ділянці. Ці шкідники оселяються колоніями й люблять ласувати листям та плодами багатьох дерев, зокрема і слив.

На цьому дереві попелиця особливо швидко поширюється. Тому треба знати, чим обробити сливу від попелиці. Ці методи безпечні, їх можна використовувати навіть під час цвітіння.

Чим обробити сливу від попелиці

Мильний розчин

Щоб обробити сливу від попелиці мильним розчином, треба змішати 100 г господарського мила з 10 л гарячої води. Щоб підсилити дію розчину, можна додати деревний попіл — 200 грамів.

Часниковий настій

Часник відлякує шкідників своїм запахом. Щоб приготувати настій, треба у 10 л гарячої води розвести 1000 г часнику та 15 часникових стрілок. Розчин має кілька днів настоюватися, а потім його треба процідити.

Перед обприскуванням рослин у всі настої та розчини варто додати одну чайну ложку рідкого мила або близько 40 г натертого господарського мила.

Це допоможе суміші краще прилипати до поверхні листя та підвищить ефективність обробки.

Обробка сливи від попелиці тютюном

Обприскування сливи настоєм тютюну добре зарекомендувало себе в боротьбі не лише з попелицею, а й з іншими шкідниками. Щоб приготувати засіб, слід взяти 400 г висушеного тютюнового листя на 10 л води, настояти в темному місці протягом двох діб. Після цього настій процідити і розвести водою у пропорції один до двох перед застосуванням.

Настій з реп’яха

Щоб приготувати настій із реп’яха, необхідно 300 г свіжої рослини залити 10 л теплої води й залишити на 48 годин для настоювання. Безпосередньо перед обробкою рослин у настій додати 40 г натертого мила для кращого прилипання до листя. Якщо використовується висушена сировина, її кількість треба зменшити удвічі.

Дереву треба правильний догляд. Раніше ми розповідали, як обрізати сливу навесні, щоб був гарний врожай.

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