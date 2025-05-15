Садівництво та город

Попелиця на сливі: як боротися зі шкідником в домашніх умовах

Богдана Макалюк, журналістка сайту 15 Травня 2025, 19:00
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Фото Unsplash
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