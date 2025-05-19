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Дешевше їсти консервацію: коли впадуть ціни на овочі та фрукти в Україні

Вікторія Мельник, журналістка сайту 19 Травня 2025, 18:00
ціни на овочі
Фото Pixabay
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