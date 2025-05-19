Дешевше їсти консервацію: коли впадуть ціни на овочі та фрукти в Україні

Через сильне похолодання. проливні дощі та подекуди навіть град, українців переживають за цьогорічний урожай. Адже ціни навіть на базові продукти стали ще вищими й все більша частина українців відчуває тиск на власний гаманець.

Поганий урожай може лише погіршити ситуацію на ринку. Заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук у прямому ефірі телемарафону Єдині новини розповів чому в Україні стрімко дорожчають базові продукти — м’ясо, молочка й овочі.

Навіть попри власне виробництво, овочі також не дешевшають. Чому так — пояснюємо.

Чому ціни на овочі і фрукти у 2025 ростуть

Через нетипово холодний травень сезонне зниження цін сповільнилося. Овочі та фрукти цьогоріч коштують на 15-20% дорожче ніж торік, зазначають аналітики аграрного ринку.

Ціни на тепличні продукти тримаються на рівні:

огірки — 70 грн/кг;

томати — 100 грн/кг;

молода картопля — 90 грн/кг.

Стали більш доступними молода морква і капуста.

За словами заступника голови Всеукраїнської агарної ради, через заморозки Україна втратила значну частину врожаю плодовитих дерев.

Зокрема, цього року урожай абрикосів та персиків сильно зменшиться.

Ціни на ці фрукти зростуть на 30-40%.

Коли чекати сезонне здешевлення овочів та фруктів у 2025

Разом з тим експерти пророкують значне зниження цін на овочевий набір вже з наступного тижня. В цей час в Україні різко потеплішає, а дощові фронти забезпечать ґрунти вологою.

Денис Марчук зазначив, що погода має безпосередній вплив на урожайність, а отже — й ціни на продукти.

— Традиційно у квітні ми пропонуємо покупцям українські продукти, вирощені в теплицях. Коли стає тепліше, збільшується й пропозиція.

Через холодну погоду та заморозки пропозиція є меншою. Наразі один і той самий огірок коштує більше, ніж у теплі дні.

Очікуємо, що наприкінці травня-початку червня ціну будуть знижувати, щоб продукція не залежувалася на складах, — каже заступник голови Всеукраїнської агарної ради.

Він також зазначив, що імпортовані продукти наразі теж не дешевші за українські. Все тому, що заморозки були і на Балканах, і в Туреччині, звідки до нас привозять продукти.

Та не лише погодні умови можуть нашкодити твоєму врожаю! Якщо ти помітив (-ла) попелицю на своїй сливі, радимо одразу братися за лікування дерева, аби врятувати урожай.

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