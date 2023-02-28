Когда хочется чего-то простого, но полезного: салат с тунцом — пошаговый рецепт

Когда заканчиваются дожди и мороз отступает, а в окно заглядывают первые лучи солнца, то может появиться желание попробовать перейти на полезное питание. Лето ведь скоро! Тогда на помощь придет полезный, но питательный салат с тунцом.

Кроме того, готовить его можно не только в любое время дня или ночи, но и к любому событию. Даже если это обычный вечерний просмотр фильмов.

Так что независимо от того, какие у тебя планы, хорошей идеей будет приготовить салат с тунцом. А как же время? Тебе много не понадобится, а вот удовольствие от вкуса будет длиться долго.

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Ингредиенты для салата с тунцом

листья салата — 300 г

тунец консервированный — 200 г

помидоры черри — 100 г

яйца — 3 шт.

авокадо — 1 шт.

огурец — 1 шт.

лимонный сок — 2 ст. л.

оливковое масло — 2 ст. л.

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления салата с тунцом

Прежде всего нужно достать тунец из банки, слить с него лишнюю жидкость и переложить его в тарелку. По желанию можно разделить на небольшие кусочки, если тунец не был измельчен предварительно. Затем нужно поставить вариться яйца, после чего их почистить и нарезать каждое на четыре части. Далее нужно помыть овощи и порезать их кубиками. Также следует помыть листья салата и порвать их руками. Помыть авокадо, разделить его пополам, очистить от косточки и кожуры, а затем нарезать тонкими полосками. В глубокой салатнице смешать овощи, листья салата, авокадо, яйца. Сверху положить тунец. Затем смешать сок лимона и оливковое масло, после чего заправить салат и наслаждаться вкусом.

Также один из самых популярных салатов в мире — греческий салат. Сочетание простых и известных овощей вместе с солоноватым вкусом феты и кислинкой оливок остается фаворитом миллионов людей. Читай, как приготовить греческий салат.

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