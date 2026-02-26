Когда можно есть рыбу в Великий пост 2026 — даты по старому и новому церковному календарю

Начиная с 23 февраля 2026 года, многие верующие вошли в длительный период поста, который по церковной традиции называют Великим. Это время духовного очищения, которое невозможно без ограничений для тела.

О запретах этого периода и когда в Великий пост можно есть рыбу — рассказываем в материале.

Великий пост — основные запреты

Великий пост — это самый строгий и длинный пост, который длится сорок дней и еще в Страстную неделю перед Пасхой. Он установлен церковью в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне и должен помочь людям духовно очиститься и покаяться.

Ограничения в еде во время Великого поста достаточно строги. Главное правило — воздерживаться от продуктов животного происхождения. Это означает, что нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца и в некоторые дни даже рыбу.

Также есть ограничения по приготовлению пищи: в определенные дни запрещается есть горячее, готовить на растительном масле и употреблять вино.

Когда можно есть рыбу в Великий пост

Традиционно те, кто постится и строго соблюдает церковные правила, должны ограничивать себя, ориентируясь на такой распорядок:

понедельник, среда и пятница — самые суровые дни. В эти дни разрешено только сухое питание, то есть употребление сырой или холодной пищи без масла. Это могут быть хлеб, орехи, мед, овощи, фрукты, сухофрукты.;

— самые суровые дни. В эти дни разрешено только сухое питание, то есть употребление сырой или холодной пищи без масла. Это могут быть хлеб, орехи, мед, овощи, фрукты, сухофрукты.; вторник и четверг — можно есть горячую пищу, но без масла;

— можно есть горячую пищу, но без масла; суббота и воскресенье — разрешается готовить блюда с растительным маслом и употреблять вино в умеренном количестве.

На Благовещение (25 марта по новому и 7 апреля по старому календарю) и на Вербное воскресенье (5 апреля) можно есть рыбу. В Лазареву субботу (4 апреля) разрешается рыбная икра.

После этих праздников приходит страстная неделя — самый строгий период поста, особенно в Великую пятницу, когда многие вообще воздерживаются от еды.

Как можно приготовить рыбу в Великий пост

Рыбу можно готовить по-разному в зависимости от того, какой вкус и текстуру ты хочешь получить. Например, можно запечь ее в духовке — в фольге или в глиняной посуде.

Для легких блюд подойдет варка: можно приготовить наваристую уху, рыбный бульон или сделать рыбу на пару.

Если хочется чего-нибудь сочного, можно потушить ее с овощами или в ароматном соусе — томатном или грибном.

Любишь хрустящую корочку? Жарь рыбу, но без масла, например, на гриле или сухой сковороде. А еще из рыбы можно сделать холодец!

Кстати, если тебе нравится морепродукты, смело добавляй в рацион кальмары, креветки или мидии — в православной традиции они считаются постной пищей.

И помни: хотя в пост принято воздерживаться от определенных продуктов, он не должен быть вредным для здоровья.

Пожилым людям, больным, беременным женщинам и детям разрешено ослабление в питании. Кроме того, смысл поста не только в ограничениях в пище, но прежде всего в духовном очищении, поэтому следует избегать гнева, ссор, злословия и по возможности не грешить вовсе.

