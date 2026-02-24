Великий пост 2026: расписание питания по церковному уставу

С 23 февраля для многих христиан начался самый важный и строгий период в году — Великий пост. В 2026 году он продлится 48 дней и завершится 11 апреля, накануне Пасхи, которая по западной пасхалии приходится на 12 апреля.

Это время предназначено для духовного очищения, молитвы и существенного просмотра ежедневного рациона, чтобы подготовить тело и душу к главному празднику весны. Читай материалы, которые можно и нельзя есть в Великий пост и какие ограничения будут действовать в течение этого периода.

Великий пост 2026: календарь питания

Понедельник — первый день поста

Разрешается только невареная растительная пища: сырые овощи, фрукты, хлеб и вода.

В первый день многие верующие придерживаются особо строгого правила — полного отказа от еды или употребления только воды.

Рекомендуется употреблять орехи и мед для поддержания энергии в течение дня.

Вторник — второй день Великого поста

Можно готовить вареные блюда: каши на воде (гречневая, овсяная, рисовая), овощные супы или постный борщ.

Допускаются тушеные овощи и грибы, приготовленные без добавления жира.

К рациону можно добавить травяные чаи и компоты из сухофруктов.

Среда — что можно есть в третий день поста

Рацион состоит из продуктов, не прошедших термическую обработку.

Разрешены овощные салаты с лимонным соком (без масла), фрукты и песни хлебцы.

Для сытости рекомендуется добавлять к блюдам семена тыквы или подсолнечника.

Четверг — четвертый день Великого поста

Разрешается употребление блюд, приготовленных на плите или в духовке, но без растительного масла.

Можно готовить запеченный картофель с травами, фасоль в томате или грибную уху.

Допускается употребление постного хлеба (ржаного или цельнозернового).

Пятница — что можно есть в Великий пост

Повторяются правила понедельника и среды: употребление сырых овощей, фруктов и сухофруктов.

Это день особого воздержания, когда стоит отказаться от сложных вкусовых сочетаний.

Основным напитком остается чистая вода или холодный настой ягод.

Суббота — шестой день поста

Первое ослабление недели: разрешается использовать растительное масло для жарки и заправки салатов.

Можно готовить овощные рагу, песни блины на воде или картофель фри.

Допускается умеренное употребление виноградного вина.

Воскресенье — что можно есть в седьмой день Великого поста

Правила аналогичны субботе: разрешено масло и приготовленные на огне блюда.

Можно разнообразить меню постной выпечкой (пироги с капустой или грибами без яиц).

Количество приемов пищи может быть увеличено до двух в сутки.

Рыба на протяжении почти всего Великого поста остается под запретом, за исключением больших праздников. В 2026 году единственной такой датой для тех, кто завершает пост в апреле, станет Вербное воскресенье – 5 апреля.

Раньше мы писали, что можно есть в Великий пост 2026 — читай в материале, входящем в питательный и вкусный рацион.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!