Великий пост 2026: расписание питания по церковному уставу

С 23 февраля для многих христиан начался самый важный и строгий период в году — Великий пост. В 2026 году он продлится 48 дней и завершится 11 апреля, накануне Пасхи, которая по западной пасхалии приходится на 12 апреля.
Это время предназначено для духовного очищения, молитвы и существенного просмотра ежедневного рациона, чтобы подготовить тело и душу к главному празднику весны. Читай материалы, которые можно и нельзя есть в Великий пост и какие ограничения будут действовать в течение этого периода.
Великий пост 2026: календарь питания
Понедельник — первый день поста
- Разрешается только невареная растительная пища: сырые овощи, фрукты, хлеб и вода.
- В первый день многие верующие придерживаются особо строгого правила — полного отказа от еды или употребления только воды.
- Рекомендуется употреблять орехи и мед для поддержания энергии в течение дня.
Вторник — второй день Великого поста
- Можно готовить вареные блюда: каши на воде (гречневая, овсяная, рисовая), овощные супы или постный борщ.
- Допускаются тушеные овощи и грибы, приготовленные без добавления жира.
- К рациону можно добавить травяные чаи и компоты из сухофруктов.
Среда — что можно есть в третий день поста
- Рацион состоит из продуктов, не прошедших термическую обработку.
- Разрешены овощные салаты с лимонным соком (без масла), фрукты и песни хлебцы.
- Для сытости рекомендуется добавлять к блюдам семена тыквы или подсолнечника.
Четверг — четвертый день Великого поста
- Разрешается употребление блюд, приготовленных на плите или в духовке, но без растительного масла.
- Можно готовить запеченный картофель с травами, фасоль в томате или грибную уху.
- Допускается употребление постного хлеба (ржаного или цельнозернового).
Пятница — что можно есть в Великий пост
- Повторяются правила понедельника и среды: употребление сырых овощей, фруктов и сухофруктов.
- Это день особого воздержания, когда стоит отказаться от сложных вкусовых сочетаний.
- Основным напитком остается чистая вода или холодный настой ягод.
Суббота — шестой день поста
- Первое ослабление недели: разрешается использовать растительное масло для жарки и заправки салатов.
- Можно готовить овощные рагу, песни блины на воде или картофель фри.
- Допускается умеренное употребление виноградного вина.
Воскресенье — что можно есть в седьмой день Великого поста
- Правила аналогичны субботе: разрешено масло и приготовленные на огне блюда.
- Можно разнообразить меню постной выпечкой (пироги с капустой или грибами без яиц).
- Количество приемов пищи может быть увеличено до двух в сутки.
Рыба на протяжении почти всего Великого поста остается под запретом, за исключением больших праздников. В 2026 году единственной такой датой для тех, кто завершает пост в апреле, станет Вербное воскресенье – 5 апреля.
Раньше мы писали, что можно есть в Великий пост 2026 — читай в материале, входящем в питательный и вкусный рацион.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!