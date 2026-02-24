Великий піст 2026: розклад харчування за церковним статутом

З 23 лютого для багатьох християн розпочався найважливіший та найсуворіший період у році — Великий піст. У 2026 році він триватиме 48 днів і завершиться 11 квітня, напередодні Великодня, який за західною пасхалією припадає на 12 квітня.
Цей час призначений для духовного очищення, молитви та суттєвого перегляду щоденного раціону, аби підготувати тіло й душу до головного свята весни. Читай матеріалі, що можна та не можна їсти у Великий піст та які обмеження діятимуть протягом цього періоду.
Великий піст 2026: календар харчування
Понеділок — перший день посту
- Дозволяється лише неварена рослинна їжа: сирі овочі, фрукти, хліб та вода.
- У перший день багато вірян дотримуються особливо суворого правила — повної відмови від їжі або вживання лише води.
- Рекомендується вживати горіхи та мед для підтримки енергії протягом дня.
Вівторок — другий день Великого посту
- Можна готувати варені страви: каші на воді (гречана, вівсяна, рисова), овочеві супи або пісний борщ.
- Допускаються тушковані овочі та гриби, приготовані без додавання жиру.
- До раціону можна додати трав’яні чаї та компоти з сухофруктів.
Середа — що можна їсти в третій день посту
- Раціон складається з продуктів, які не пройшли термічну обробку.
- Дозволені овочеві салати з лимонним соком (без олії), фрукти та пісні хлібці.
- Для ситості рекомендується додавати до страв насіння гарбуза або соняшника.
Четвер — четвертий день Великого посту
- Дозволяється вживання страв, приготованих на плиті або в духовці, але без рослинної олії.
- Можна готувати запечену картоплю з травами, квасолю в томаті або грибну юшку.
- Допускається вживання пісного хліба (житнього або цільнозернового).
П’ятниця — що можна їсти у Великий піст
- Повторюються правила понеділка та середи: вживання сирих овочів, фруктів та сухофруктів.
- Це день особливої стриманості, коли варто відмовитися від складних смакових поєднань.
- Основним напоєм залишається чиста вода або холодний настій ягід.
Субота — шостий день посту
- Перше послаблення тижня: дозволяється використовувати рослинну олію для смаження та заправки салатів.
- Можна готувати овочеві рагу, пісні млинці на воді або картоплю фрі.
- Допускається помірне вживання виноградного вина.
Неділя — що можна їсти у сьомий день Великого посту
- Правила аналогічні до суботи: дозволена олія та приготовані на вогні страви.
- Можна урізноманітнити меню пісною випічкою (пироги з капустою чи грибами без яєць).
- Кількість прийомів їжі може бути збільшена до двох на добу.
Риба протягом майже всього Великого посту залишається під забороною, за винятком великих свят. У 2026 році єдиною такою датою для тих, хто завершує піст у квітні, стане Вербна неділя — 5 квітня.
