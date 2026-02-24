Великий піст 2026: розклад харчування за церковним статутом

З 23 лютого для багатьох християн розпочався найважливіший та найсуворіший період у році — Великий піст. У 2026 році він триватиме 48 днів і завершиться 11 квітня, напередодні Великодня, який за західною пасхалією припадає на 12 квітня.

Цей час призначений для духовного очищення, молитви та суттєвого перегляду щоденного раціону, аби підготувати тіло й душу до головного свята весни. Читай матеріалі, що можна та не можна їсти у Великий піст та які обмеження діятимуть протягом цього періоду.

Великий піст 2026: календар харчування

Понеділок — перший день посту

Дозволяється лише неварена рослинна їжа: сирі овочі, фрукти, хліб та вода.

У перший день багато вірян дотримуються особливо суворого правила — повної відмови від їжі або вживання лише води.

Рекомендується вживати горіхи та мед для підтримки енергії протягом дня.

Вівторок — другий день Великого посту

Можна готувати варені страви: каші на воді (гречана, вівсяна, рисова), овочеві супи або пісний борщ.

Допускаються тушковані овочі та гриби, приготовані без додавання жиру.

До раціону можна додати трав’яні чаї та компоти з сухофруктів.

Середа — що можна їсти в третій день посту

Раціон складається з продуктів, які не пройшли термічну обробку.

Дозволені овочеві салати з лимонним соком (без олії), фрукти та пісні хлібці.

Для ситості рекомендується додавати до страв насіння гарбуза або соняшника.

Четвер — четвертий день Великого посту

Дозволяється вживання страв, приготованих на плиті або в духовці, але без рослинної олії.

Можна готувати запечену картоплю з травами, квасолю в томаті або грибну юшку.

Допускається вживання пісного хліба (житнього або цільнозернового).

П’ятниця — що можна їсти у Великий піст

Повторюються правила понеділка та середи: вживання сирих овочів, фруктів та сухофруктів.

Це день особливої стриманості, коли варто відмовитися від складних смакових поєднань.

Основним напоєм залишається чиста вода або холодний настій ягід.

Субота — шостий день посту

Перше послаблення тижня: дозволяється використовувати рослинну олію для смаження та заправки салатів.

Можна готувати овочеві рагу, пісні млинці на воді або картоплю фрі.

Допускається помірне вживання виноградного вина.

Неділя — що можна їсти у сьомий день Великого посту

Правила аналогічні до суботи: дозволена олія та приготовані на вогні страви.

Можна урізноманітнити меню пісною випічкою (пироги з капустою чи грибами без яєць).

Кількість прийомів їжі може бути збільшена до двох на добу.

Риба протягом майже всього Великого посту залишається під забороною, за винятком великих свят. У 2026 році єдиною такою датою для тих, хто завершує піст у квітні, стане Вербна неділя — 5 квітня.

Раніше ми писали, що можна їсти у Великий піст 2026 — читай в матеріалі, що входить у поживний та смачний раціон.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!