Коли можна їсти рибу у Великий піст 2026 — дати за старим та новим церковним календарем

Починаючи з 23 лютого 2026 року чимало вірян увійшли в тривалий період посту, який за церковною традицією називають Великим. Це час духовного очищення, яке неможливе без обмежень для тіла.

Про заборони цього періоду та коли у Великий піст можна їсти рибу — розповідаємо у матеріалі.

Великий піст — основні заборони

Великий піст — це найсуворіший і найдовший піст, який триває сорок днів та іще протягом Страсного тижня перед Великоднем. Він встановлений церквою на згадку про сорокаденний піст Ісуса Христа в пустелі та має допомогти людям духовно очиститися та покаятися.

Обмеження у їжі під час Великого посту доволі суворі. Головне правило — утримуватися від продуктів тваринного походження. Це означає, що не можна вживати м’ясо, молочні продукти, яйця та в деякі дні навіть рибу.

Також є обмеження щодо приготування їжі: у певні дні забороняється їсти гаряче, готувати на олії та вживати вино.

Коли можна їсти рибу у Великий піст

Традиційно ті, хто постує і суворо дотримується церковних правил, мають обмежувати себе за таким розпорядком:

понеділок, середа і п’ятниця — найсуворіші дні. У ці дні дозволено лише сухоїдіння, тобто вживання сирої або холодної їжі без олії. Це можуть бути хліб, горіхи, мед, овочі, фрукти, сухофрукти.;

— найсуворіші дні. У ці дні дозволено лише сухоїдіння, тобто вживання сирої або холодної їжі без олії. Це можуть бути хліб, горіхи, мед, овочі, фрукти, сухофрукти.; вівторок і четвер — можна дозволити собі гарячу їжу, але без олії;

— можна дозволити собі гарячу їжу, але без олії; субота та неділя — дозволяється готувати страви з рослинною олією та вживати вино в помірній кількості.

На Благовіщення (25 березня за новим та 7 квітня за старим календарем) та на Вербну неділю (5 квітня) можна їсти рибу. У Лазареву суботу (4 квітня) дозволяється рибна ікра.

Після цих свят приходить страсний тиждень — найсуворіший період посту, особливо у Велику п’ятницю, коли багато хто взагалі утримується від їжі.

Як можна приготувати рибу у Великий піст

Рибу можна готувати по-різному, залежно від того, який смак і текстуру ти хочеш отримати. Наприклад, можна запекти її у духовці — у фользі чи навіть у глиняному посуді.

Для легких страв підійде варіння: можна приготувати наваристу юшку, рибний бульйон або зробити рибу на пару.

Якщо хочеться чогось соковитого, можна потушкувати її з овочами або в ароматному соусі — томатному чи грибному.

Любиш хрустку скоринку? Смаж рибу, але без олії, наприклад, на грилі або сухій сковороді. А ще з риби можна зробити холодець!

До речі, якщо тобі до душі морепродукти, сміливо додавай у раціон кальмари, креветки чи мідії — у православній традиції вони вважаються пісною їжею.

І пам’ятай: хоча в піст заведено утримуватися від певних продуктів, він не має бути шкідливим для здоров’я.

Людям похилого віку, хворим, вагітним жінкам і дітям дозволено послаблення в харчуванні. Крім того, сенс посту не лише в обмеженнях у їжі, а насамперед у духовному очищенні, тому варто уникати гніву, сварок, лихослів’я та за можливістю не грішити зовсім.

