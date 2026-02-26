Когда квасить капусту в марте 2026 года: удачные дни по Лунному календарю — чтобы получилась сочной

Люди говорят, что лучше всего квасить капусту на Растущий Месяц — и это правда, ведь Месяц влияет на воду и соки в природе.

На растущем Месяце овощ во время квашения лучше выделяет сок, быстрее бродит, а готовая капустка получается более сочной, хрустящей и вкусной.

В какие даты квасить капусту в марте 2026 года и в какой день недели это лучше всего сделать — читай в материале.

Когда квасить капусту в марте 2026 по Лунному календарю

Фаза Растущего Месяца в марте 2026 года приходится на следующие числа: 1, 21–30. Это — самый удачный период, чтобы квасить капусту в марте.

Неблагоприятные фазы Месяца в марте 2026, в которые квасить не советуют

Во время Полнолуния или Новолуния квасить не рекомендуют, потому что капуста может выделять меньше жидкости. Квашение может идти медленнее, иногда готовый продукт получается немного более мягким или не таким хрустящим. Убывающий Месяц тоже считается не очень удачным периодом по тем же причинам.

Полнолуние — 2, 3, 4, 5, 31 марта

Убывающий Месяц — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 числа

Новолуние — 18, 19, 20 числа

В какие дни недели лучше квасить капусту

Мы уже выяснили, что лучше это делать на Растущий Месяц, потому что соки активны, и капуста быстро отдает жидкость и бродит равномерно. А вот особенности по дням:

Понедельник и вторник — хорошее время для начала квашения, способствует активному выделению сока. Готовое квашение получается сочным и хрустящим.

Среда и четверг — тоже можно, но иногда процесс брожения немного медленнее, особенно если температура в помещении низкая.

Пятница — очень удачный день, особенно для рецептов с солью и сахаром, потому что капуста быстро поднимает кислинку.

Суббота и воскресенье — можно квасить, но лучше избегать этих дней, если хочется получить максимально хрустящую и сочную капусту. В эти дни сока может выделяться меньше, процесс брожения немного слабее.

Читай также, чем полезна квашеная капуста: влияние на работу мозга, молодость и суточная норма.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!