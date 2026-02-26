Коли квасити капусту в березні 2026: вдалі дні за Місячним календарем — щоб вийшла соковитою

Люди кажуть, що найкраще квасити капусту на Зростаючий Місяць — і це правда, адже Місяць впливає на воду і соки в природі.

На зростаючому Місяці овоч під час квасіння краще виділяє сік, швидше бродить, а готова капустка виходить більш соковита, хрустка і смачна.

В які дати квасити капусту у березні 2026 року і в який день тижня це найкраще зробити — читай у матеріалі.

Коли квасити капусту в березні 2026 за Місячним календарем

Фаза Зростаючого Місяця у березні 2026 року припадає на такі числа: 1, 21-30. Це — найвдаліший період, щоб квасити капусту у березні.

Несприятливі фази Місяця у березні 2026, в які квасити не радять

Під час Повного Місяця або Новий Місяць квасити не рекомендують, бо капуста може виділяти менше рідини. Квасіння може йти повільніше, іноді готовий продукт виходить трошки більш м’яким або не таким хрумким. Спадний Місяць теж вважається не надто вдалим періодом з тих самих причин.

Повний Місяць – 2, 3, 4, 5, 31 березня

Спадний Місяць – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 числа

Новий Місяць – 18, 19, 20 числа

В які дні тижня краще квасити капусту

Ми вже з’ясували, що краще це робити на Зростаючий Місяць, бо соки активні, і капуста швидко віддає рідину та бродить рівномірно. А от особливості по днях:

Понеділок та вівторо к – хороший час для початку квашення, сприяє активному виділенню соку. Готове квасіння виходить соковитим і хрустким.

к – хороший час для початку квашення, сприяє активному виділенню соку. Готове квасіння виходить соковитим і хрустким. Середа та четвер – теж можна, але іноді процес бродіння трохи повільніший, особливо якщо температура в приміщенні низька.

– теж можна, але іноді процес бродіння трохи повільніший, особливо якщо температура в приміщенні низька. П’ятниця – дуже вдалий день, особливо для рецептів із сіллю та цукром, бо капуста швидко піднімає кислинку.

– дуже вдалий день, особливо для рецептів із сіллю та цукром, бо капуста швидко піднімає кислинку. Субота та неділя – можна квасити, але краще уникати цих днів, якщо хочеш отримати максимально хрустку і соковиту. В ці дні соку може виділятися менше, процес бродіння трохи слабший.

