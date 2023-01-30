Як працює імунна система: що її послаблює та чи дієві препарати для її зміцнення

Навколо імунної системи існує безліч міфів, тому люди схильні довіряти рекламі, яка обіцяє швидке та значне посилення імунітету.

Авжеж, бути здоровими хочуть усі. Однак чи справді ти маєш слабкий імунітет, як тобі може здаватись, і чи можливо його зміцнити? Акушерка-гінекологиня Наталія Лелюх відповіла на ці запитання.

Як працює імунітет

Імунна система працює в кожній клітині тіла. При цьому людина народжується вже з певним типом імунологічних реакцій, які майже не змінюються протягом життя. Вони закодовані в шостій парі наших хромосом.

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Якщо людина має поломку в геномі та домінантну форму хвороби, то шансів на довге якісне життя майже не має. Однак якщо йдеться про рецесивну форму, то цілком можна говорити про повноцінне щасливе життя.

Важливо також розуміти, що в нашому організмі постійно та одночасно відбувається безліч імунних реакцій. Наприклад, наша шкіра реагує на пил, ніс — на амброзію, кишківник — на їжу, слизова ока — на подразники тощо.

Але імунна система бореться не тільки із зовнішніми, а й з внутрішніми факторами. Адже в середині нас відбувається безліч мутацій, які імунітет одразу знаходить та знешкоджує на клітинному рівні. У цьому йому допомагає кістковий мозок, тимус, лімфовузли, лімфоїдні тканини та селезінка.

Чи можна підсилити імунітет? Ні, адже жоден препарат не впливає на постійну та одночасну роботу кожної клітини нашого тіла.

У тому-то й іронія… знизити імунну резистентність способів багато. А покращити — ніяк. Живого можна вбити… проте ані живого, ані мертвого не можна оживити, — каже імунолог Борис Червонобаба.

Що може послабити імунітет

Ми розібрались, що підсилити імунітет не можна, однак послабити його — ще й як!

Причиною цього процесу можуть бути:

Вроджені помилки в шостій парі хромосом.

Неправильна робота органів імунної системи (кісткового мозку, тимусу, лімфатичної системи).

Іонізуюча радіація та гостра променева хвороба.

Приймання жорстких препаратів з групи цитостатиків, ціль яких — пригнічення імунної реакції.

ВІЛ.

А звичайна застуда чи ГРВІ не можуть послабити твій імунітет.

Для того, щоб почуватись добре та менше хворіти, потрібно вести здоровий спосіб життя. Читай, як підготувати організм до весни.

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