В очікуванні весни? Як підготувати організм — розповідаємо про вітаміни, вправи та харчування

Усі ми очікуємо від весни чогось неймовірного. Пробудження життя, нові можливості, все цвіте і пахне, здається, що світ прекрасний.

Але не встигнеш ти зрадіти, як раптом починаєш шморгати носом, боротися з болем у горлі та неприємним кашлем. Адже весна — найбільш підступна для здоров’я пора року.

За сонячним теплом ховаються холодні вітри, які призводять до застуд.

Тому нам потрібно якнайкраще зміцнити організм до приходу весни, щоб насолоджуватися прогулянками, а не лікуватися.

Підготовка імунітету відбувається у кілька етапів.

Харчування

Найперше, що потрібно — збалансувати харчування.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла імунологиня та дієтологиня Людмила Гончарова.

80% імунної системи розміщується у кишківнику, тому харчування відіграє фундаментальну роль!

— Важливо, щоб воно було збалансоване: від його якості залежить твоє самопочуття, заряд сил та енергії, — розповідає імунологиня.

За словами лікаря, важливо, щоб організм щодня отримував білок, складні вуглеводи, корисні жири, вітаміни та мінерали.

Наша імунна система залежить насамперед від білкової їжі.

Її можна знайти у нежирному м’ясі, рибі, яйцях.

Складні вуглеводи є у зернових продуктах: гречці, рисі, пшоні, ячмені.

Корисні жири містяться в рослинному та риб’ячому жирі.

Важливо отримувати Омега-3 приблизно тричі на тиждень із риби без термічної обробки.

Це може бути тартар або карпачо. Можна також вживати Омега-3 в капсулах.

Фізичні вправи

Важливо не забувати про спорт і займатися не лише навесні. Фізичні вправи допомагають тримати організм у тонусі, зміцнюють роботу м’язів.

А також нормалізують внутрішню температуру тіла, що допомагає у боротьбі з вірусами.

Крім того, заняття спортом покращують кровообіг, добре впливаючи на роботу мозку.

Зайнятися спортом — це зовсім не означає ходити на годинні тренування у спортзал. Ти можеш почати з десятихвилинної зарядки вдома і згодом помітиш позитивні зміни.

Стрес

Постійний стрес та перевтома ослаблюють наш імунітет. Тому потрібно стабілізувати режим сну. Оптимальна кількість сну становить 7–9 годин на добу.

Спробуй менше перебувати в негативних ситуаціях, уникати конфліктів та того, що псує тобі настрій.

Вітаміни та мінерали

Навесні настає авітаміноз, і багато людей біжать до аптеки по вітаміни. Але їх потрібно приймати лише після консультації з лікарем.

Адже передозування вітамінами може мати серйозні наслідки.

— Вітаміни — важливий харчовий фактор. Вони потрібні людині не через свою енергетичну цінність, а через здатність регулювати перебіг хімічних реакцій в організмі, — каже Людмила Гончарова.

Також лікар запевняє, що потрібно приймати не лише вітаміни D, C, а й інші. Їх не менше ніж 20.

Вітаміни всі потрібні щодня у раціоні. Без вітамінів і мінералів організм погано функціонує і йде у захворювання чи розвиток кількох патологій.

Мінеральні речовини також важливі для нашого організму. Налічується понад 70 хімічних елементів у організмі людини.

Вони є важливими компонентами скелета, біологічних рідин та сприяють передачі нервових імпульсів.

Пам’ятай, що піклуватися про свій організм потрібно завжди, а не лише у конкретну пору року. Це допоможе тобі протистояти багатьом хворобам і поширеному зараз коронавірусу.

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