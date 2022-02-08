В очікуванні весни? Як підготувати організм — розповідаємо про вітаміни, вправи та харчування

Усі ми очікуємо від весни чогось неймовірного. Пробудження життя, нові можливості, все цвіте і пахне, здається, що світ прекрасний.
Але не встигнеш ти зрадіти, як раптом починаєш шморгати носом, боротися з болем у горлі та неприємним кашлем. Адже весна — найбільш підступна для здоров’я пора року.
За сонячним теплом ховаються холодні вітри, які призводять до застуд.
За сонячним теплом ховаються холодні вітри, які призводять до застуд.
Тому нам потрібно якнайкраще зміцнити організм до приходу весни, щоб насолоджуватися прогулянками, а не лікуватися.
Підготовка імунітету відбувається у кілька етапів.
Найперше, що потрібно — збалансувати харчування.
Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла імунологиня та дієтологиня Людмила Гончарова.
80% імунної системи розміщується у кишківнику, тому харчування відіграє фундаментальну роль!
80% імунної системи розміщується у кишківнику, тому харчування відіграє фундаментальну роль!
— Важливо, щоб воно було збалансоване: від його якості залежить твоє самопочуття, заряд сил та енергії, — розповідає імунологиня.
За словами лікаря, важливо, щоб організм щодня отримував білок, складні вуглеводи, корисні жири, вітаміни та мінерали.
Наша імунна система залежить насамперед від білкової їжі.
Наша імунна система залежить насамперед від білкової їжі.
Її можна знайти у нежирному м’ясі, рибі, яйцях.
Складні вуглеводи є у зернових продуктах: гречці, рисі, пшоні, ячмені.
Складні вуглеводи є у зернових продуктах: гречці, рисі, пшоні, ячмені.
Корисні жири містяться в рослинному та риб’ячому жирі.
Важливо отримувати Омега-3 приблизно тричі на тиждень із риби без термічної обробки.
Це може бути тартар або карпачо. Можна також вживати Омега-3 в капсулах.
Важливо не забувати про спорт і займатися не лише навесні. Фізичні вправи допомагають тримати організм у тонусі, зміцнюють роботу м’язів.
А також нормалізують внутрішню температуру тіла, що допомагає у боротьбі з вірусами.
А також нормалізують внутрішню температуру тіла, що допомагає у боротьбі з вірусами.
Крім того, заняття спортом покращують кровообіг, добре впливаючи на роботу мозку.
Зайнятися спортом — це зовсім не означає ходити на годинні тренування у спортзал. Ти можеш почати з десятихвилинної зарядки вдома і згодом помітиш позитивні зміни.
Постійний стрес та перевтома ослаблюють наш імунітет. Тому потрібно стабілізувати режим сну. Оптимальна кількість сну становить 7–9 годин на добу.
Спробуй менше перебувати в негативних ситуаціях, уникати конфліктів та того, що псує тобі настрій.
Навесні настає авітаміноз, і багато людей біжать до аптеки по вітаміни. Але їх потрібно приймати лише після консультації з лікарем.
Адже передозування вітамінами може мати серйозні наслідки.
— Вітаміни — важливий харчовий фактор. Вони потрібні людині не через свою енергетичну цінність, а через здатність регулювати перебіг хімічних реакцій в організмі, — каже Людмила Гончарова.
Також лікар запевняє, що потрібно приймати не лише вітаміни D, C, а й інші. Їх не менше ніж 20.
Вітаміни всі потрібні щодня у раціоні. Без вітамінів і мінералів організм погано функціонує і йде у захворювання чи розвиток кількох патологій.
Вітаміни всі потрібні щодня у раціоні. Без вітамінів і мінералів організм погано функціонує і йде у захворювання чи розвиток кількох патологій.
Мінеральні речовини також важливі для нашого організму. Налічується понад 70 хімічних елементів у організмі людини.
Вони є важливими компонентами скелета, біологічних рідин та сприяють передачі нервових імпульсів.
Вони є важливими компонентами скелета, біологічних рідин та сприяють передачі нервових імпульсів.
Пам’ятай, що піклуватися про свій організм потрібно завжди, а не лише у конкретну пору року. Це допоможе тобі протистояти багатьом хворобам і поширеному зараз коронавірусу.
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