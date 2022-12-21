Здоров'я та краса

Вакцинація чи власний імунітет? Вчені виявили, що краще захищає від повторного зараження Covid-19

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Грудня 2022, 09:00
Вакцинація чи власний імунітет: що краще захищає від Covid-19
Фото: Pexels

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