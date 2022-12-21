Вакцинація чи власний імунітет? Вчені виявили, що краще захищає від повторного зараження Covid-19

Пандемія Covid-19 кілька років охоплює світ. Хоча здається, що рівень захворюваності знизився, вірус все одно поширюється. У деяких країнах досі діють коронавірусні обмеження.

Людей закликають подбати про своє здоров’я та вакцинуватися. Проте у світі досі тривають суперечки, чи дійсно щеплення допомагають. Адже деякі науковці стверджують, що імунітет краще захищений, якщо людина вже перехворіла на Covid-19.

Американські вчені також виявили неочікувану силу природного імунітету. Результати дослідження показали, що він захищає від повторного зараження коронавірусом краще, ніж вакцинація.

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Результати дослідження

Вчені дослідили однакову кількість щойно вакцинованих людей та тих, які нещодавно перехворіли на Covid-19, — по 267 847 осіб кожної групи.

Їх порівнювали за статтю, віком, етнічними та іншими особливостями. Потім відстежували:

наскільки часто одні та інші хворіли на коронавірус;

потребували госпіталізації;

помирали від усіх причин протягом півроку після хвороби або щеплення.

Повторні зараження

За півроку спостережень виявилося, що серед перехворілих повторно заразилися Covid-19 лише 2,9%, а серед щеплених — 6,7%. Тобто імунітет перехворілого захищає від повторного зараження удвічі краще, ніж вакцинація доступними в США препаратами.

Госпіталізація та смертність

Проте щодо госпіталізації та смерті виявилося навпаки. Серед тих, хто перехворів, госпіталізували 1,9%, а серед щеплених — лише 1,2%.

Померлих серед тих, хто перехворів, було 0,51%, а серед щеплених — лише 0,32%.

Тому можна зробити висновки, що вакциновані краще захищені від госпіталізації та смертельних наслідків хвороби.

Діти

Також вчені помітили, що діти частіше повторно хворіють на Covid-19. За півроку 8,1% серед вакцинованих та 5,2% серед перехворілих заразилися повторно, що значно більше, ніж у популяції загалом.

Оскільки діти рідко помирають від коронавірусу, набрати статистично вагому вибірку з їхньої смертності не вдалося.

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