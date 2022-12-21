Вакцинация или собственный иммунитет? Ученые обнаружили, что лучше защищает от повторного заражения Covid-19

Пандемия Covid-19 несколько лет тревожит мир. Хотя кажется, что уровень заболеваемости снизился, вирус все равно распространяется. В некоторых странах до сих пор действуют коронавирусные ограничения.

Людей призывают позаботиться о своем здоровье и вакцинироваться. Однако в мире до сих пор продолжаются споры, действительно ли это помогает. Ведь некоторые ученые утверждают, что иммунитет защищен, если человек уже переболел Covid-19.

Американские ученые также обнаружили неожиданную силу природного иммунитета. Результаты исследования показали, что он защищает от повторного заражения коронавирусом лучше, чем вакцинация.

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Результаты исследования

Ученые исследовали одинаковое количество только вакцинированных людей и недавно переболевших Covid-19 — по 267 847 человек каждой группы.

Их сравнивали по полу, возрасту, этническим и другим особенностям. Затем отслеживали:

насколько часто одни и другие болели коронавирусом;

нуждались в госпитализации;

умирали от всех причин в течение полугода после болезни или прививки.

Повторные заражения

За полгода наблюдений оказалось, что среди переболевших повторно заразились Covid-19 только 2,9%, а среди вакцинированных — 6,7%. То есть иммунитет переболевшего защищает от повторного заражения вдвое лучше, чем вакцинация доступными в США препаратами.

Госпитализация и смертность

Однако по поводу госпитализации и смерти оказалось наоборот. Среди переболевших госпитализировали 1,9%, а среди вакцинированных — только 1,2%.

Умерших среди переболевших было 0,51%, а среди вакцинированных — только 0,32%.

Поэтому можно заключить, что вакцинированные лучше защищены от госпитализации и смертельных последствий болезни.

Дети

Также ученые заметили, что дети чаще повторно болеют Covid-19. За полгода 8,1% среди вакцинированных и 5,2% переболевших заразились повторно, что значительно больше, чем в популяции в целом.

Поскольку дети редко умирают от коронавируса, набрать статистически весомую выборку по их смертности не удалось.

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