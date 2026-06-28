Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2026: заботься о делах и включай страсть в любви

Готовься к неделе грандиозных космических перевоплощений! Понедельник начнётся жарко: Меркурий разворачивается в ретроградное движение, заставляя нас замедлить темп, заглянуть в прошлое и навести порядок в старых делах. В тот же день мощное Полнолуние в Козероге поможет трезво взглянуть на работу и расставить приоритеты.

Пока ретроградный Меркурий будет тормозить бумаги, неугомонный Марс в Близнецах будет подливать масла в огонь, побуждая к активному общению и движению. Ну а на выходных нас ждёт настоящий праздник, ведь красавица Венера переходит в знак Льва! Это сразу добавит всем нам уверенности, страсти и желания сиять. Лови этот баланс, не спеши и доверяй интуиции!

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)

Эта неделя потребует от тебя умения вовремя нажимать на тормоза. Полнолуние заставит закрыть старые рабочие долги, зато освободит массу пространства для новых взлётов. В отношениях не горячись, даже если захочется поспорить. С деньгами обращайся аккуратно — ретроградный Меркурий не прощает невнимательности. На выходных ты наконец почувствуешь невероятное облегчение, романтику и прилив сил.

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2026: Телец (20 апреля – 20 мая)

Наступает идеальное время для генеральной уборки в жизни. Эмоционально ты будешь чувствовать себя крепко и уверенно. На работе не пытайся ускорить процессы, спокойно проверяй документы и завершай начатое. Твой кошелёк порадует стабильностью, главное — не одалживай никому больших сумм. На выходных обязательно побалуй себя чем-нибудь красивым, уютные посиделки дома вернут гармонию.

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2026: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Твоя энергия будет бурлить благодаря Марсу, но старайся не хвататься за все дела одновременно. Полнолуние поможет навести порядок в финансах и закрыть давние счета. Отношения с любимым человеком станут ярче, однако избегай резких слов в середине недели. Профессиональная рутина может немного раздражать, но это временно. Выходные подарят массу комплиментов и незабываемые встречи.

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2026: Рак (21 июня – 22 июля)

Для тебя это неделя внутренней магии и глубокой интуиции. Полнолуние подскажет, какие связи уже изжили себя, помогая сбросить лишний балласт. В работе возвращайся к проверенным идеям и не бойся исправлять прошлые ошибки. Деньги будут любить тишину, поэтому планируй бюджет разумно. На выходных ты почувствуешь бешеную уверенность в себе, которая привлечёт романтические сюрпризы и искреннюю радость.

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2026: Лев (23 июля – 22 августа)

Готовься к выходу на главную сцену этого лета! Начало недели лучше посвятить уютному отдыху и заботе о собственном здоровье. На работе коллеги могут просить о помощи, не отказывай им. Финансовая сфера обещает быть стабильной, если удержишься от импульсивных покупок техники. А уже с субботы Венера в твоём знаке сделает тебя королём или королевой любой компании.

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2026: Дева (23 августа – 22 сентября)

Неделя откроет перед тобой новые двери через старых знакомых. Эмоциональный фон будет очень насыщенным, но ты справишься с любыми волнениями. На работе Полнолуние принесёт долгожданные результаты большого проекта. В личной жизни будет царить особая ментальная близость, разговаривайте искренне. Финансы позволят чувствовать себя свободно, но крупные инвестиции лучше отложить на потом.

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Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2026: Весы (23 сентября – 22 октября)

Эти дни заставят тебя чётко расставить приоритеты между карьерой и домашним уютом. На работе возможны крутые изменения, которые впоследствии принесут выгоду. В любви прояви больше терпения, ведь Меркурий может путать намерения и слова. Финансовая ситуация порадует небольшими, но очень своевременными бонусами. Выходные проведи среди друзей — ты получишь бешеный заряд оптимизма и вдохновения.

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2026: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Твоя внутренняя сила сейчас на высоте, так что смело доверяй своим предчувствиям. Полнолуние принесёт важные новости издалека или поможет решить юридическое дело. На рабочем месте проявляй активность, твои идеи заметят и оценят руководители. С деньгами всё будет складываться прекрасно, возможны неожиданные подарки. Конец недели подарит романтическое настроение и желание творить красоту вокруг.

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2026: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Наступает время для глубокой перезагрузки и финансовой ревизии. Полнолуние поможет разобраться с мелкими долгами или налогами, вернув спокойствие. В отношениях вспыхнет прежняя страсть, так что готовься к ярким моментам с любимыми. Профессиональные задачи потребуют усидчивости, не спеши с выводами. Выходные подарят ощущение свободы и невероятное вдохновение для путешествий.

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2026: Козерог (22 декабря – 19 января)

Полнолуние в твоём знаке делает тебя главным героем этой недели! Эмоции будут бурлить, но твоя фирменная выдержка поможет выйти победителем из любой ситуации. В личной жизни наступит момент истины, отношения станут прозрачнее и крепче. На работе доделывай старые хвосты и не бери новых обязательств. Денежные вопросы будут решаться легко благодаря твоей практичности.

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2026: Водолей (20 января – 18 февраля)

Космос советует тебе немного замедлить бешеный жизненный темп. Начало недели идеально для того, чтобы побыть наедине с мыслями и отдохнуть от шума. На работе занимайся спокойной рутиной, не пытайся переделать все дела в одиночку. Финансы остаются крепкими, кошелёк под надёжной защитой. Суббота и воскресенье раскрасят личную жизнь яркими красками и романтикой.

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2026: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Эта неделя принесёт тебе массу вдохновения благодаря общению и творчеству. Полнолуние в секторе друзей поможет понять, кто действительно является твоей надёжной опорой. На работе возможно возвращение к давним успешным идеям, которые снова принесут пользу. Финансовая ситуация стабильна, можно порадовать себя небольшими покупками. Выходные посвяти заботе о своём теле, релаксу и восстановлению сил.

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Источник: Сafeastrology.com.

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