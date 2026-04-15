Олександр Усик та Ріко Верховен провели дуель поглядів у Лондоні

У Лондоні відбулася перша офіційна зустріч чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика та зірки нідерландського кікбоксингу Ріко Верховена, яка завершилася виснажливою двохвилинною дуеллю поглядів.

Подія, присвячена майбутньому поєдинку 23 травня 2026 року, продемонструвала максимальну концентрацію обох атлетів. Напружене протистояння віч-на-віч тривало майже дві хвилини і було перервано лише втручанням відомого промоутера Едді Гірна.

Усик — Верховен: що відомо про поєдинок

Під час пресконференції Олександр Усик, який наразі володіє поясами WBA, WBC та IBF, відверто пояснив свій вибір суперника, що викликав чимало дискусій у боксерській спільноті. Оскільки Верховен провів лише один поєдинок за правилами професійного боксу, багато хто вважав такий вибір сумнівним для чемпіона такого рівня.

Проте українець заявив, що цей бій є його свідомим і добровільним рішенням. За словами Усика, після багатьох років виконання обов’язкових вимог та захистів, які диктували йому інші, він нарешті вирішив зробити те, що хоче сам. Чемпіон підкреслив, що вважає Ріко “небезпечним хлопцем” і гідним суперником, попри його спеціалізацію в кікбоксингу.

Поєдинок у Єгипті матиме статус добровільного захисту титулу WBC. Вибір локації біля Пірамід додає події історичного масштабу, перетворюючи спортивний захід на глобальне шоу. Для Усика цей етап кар’єри — це не лише про захист поясів, а й про можливість диктувати власні правила у професійному спорті.

Уболівальники ж заінтриговані тим, як класична боксерська техніка найкращого важковаговика планети протистоятиме потужності та атлетизму нідерландського Короля кікбоксингу в умовах пустельного клімату.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!