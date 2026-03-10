Олександр Усик назвав три останні бої перед завершенням кар’єри: хто став у чергу до чемпіона

Олександр Усик, який наразі міцно утримує титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, вже бачить фінішну пряму свого шляху у професійному боксі.

Попри те, що українець очолює престижні рейтинги, він не збирається вічно залишатися в рингу. Усик чітко окреслив свій шлях додому, який складатиметься з трьох знакових поєдинків.

Як повідомляє видання Inside The Ring, українець планує поставити крапку, провівши серію боїв проти дуже різних опонентів — від зірок кікбоксингу до давніх ворогів у хевівейті.

Розваги у Гізі та шлях до абсолютної величі

Першим у списку чемпіона стоїть нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Цей бій обіцяє бути максимально екзотичним не лише через бекграунд суперника, а й через місце проведення — поєдинок заплановано на 23 травня у легендарній Гізі (Єгипет) на фоні пірамід. Усик ставиться до цієї зустрічі з притаманним йому спокоєм та легкою іронією.

Буде три бої. Перший — Ріко. Для мене це справжній бій. Так, Ріко — не дуже хороший боксер, але все нормально. Це такий веселий бій, — пояснив Олександр.

Хто стане другим і третім

Після розігріву з Верховеном на українця чекає серйозна перевірка на міцність від професійних боксерів-важковаговиків.

Другий етап плану передбачає зустріч із переможцем пари Фабіо Вордлі — Даніель Дюбуа. Якщо Дюбуа вже знайомий Усику по попередньому бою, то потенційна зустріч із Вордлі може стати новою сторінкою у кар’єрі Кота.

Але головний фінал, справжній вибух емоцій та спортивного азарту, Усик готує на завершення. Крапку в кар’єрі має поставити ще один поєдинок із британським Циганським королем.

Другий — той, хто переможе в бою Фабіо Вордлі — Даніель Дюбуа. Третій — мій друг, Жадібне пузо Тайсон Фʼюрі, — резюмував чемпіон.

Читай також: Усик про дитинство, підготовку до бою і лист від українського військового.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!