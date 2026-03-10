Александр Усик назвал три последних боя перед завершением карьеры: кто стал в очередь к чемпиону

Александр Усик, который на данный момент прочно удерживает титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, уже видит финишную прямую своего пути в профессиональном боксе.

Несмотря на то что украинец возглавляет престижные рейтинги, он не собирается вечно оставаться в ринге. Усик четко очертил свой путь домой, который будет состоять из трех знаковых поединков.

Как сообщает издание Inside The Ring, украинец планирует поставить точку, проведя серию боев против очень разных оппонентов — от звезд кикбоксинга до старых врагов в хевивейте.

Развлечения в Гизе и путь к абсолютному величию

Первым в списке чемпиона стоит нидерландский кикбоксер Рико Верховен. Этот бой обещает быть максимально экзотичным не только из-за бэкграунда соперника, но и из-за места проведения — поединок запланирован на 23 мая в легендарной Гизе (Египет) на фоне пирамид. Усик относится к этой встрече с присущим ему спокойствием и легкой иронией.

Будет три боя. Первый — Рико. Для меня это настоящий бой. Да, Рико — не очень хороший боксер, но всё нормально. Это такой веселый бой, — объяснил Александр.

Кто станет вторым и третьим

После разогрева с Верховеном украинца ждет серьезная проверка на прочность от профессиональных боксеров-тяжеловесов.

Второй этап плана предполагает встречу с победителем пары Фабио Уордли — Даниэль Дюбуа. Если Дюбуа уже знаком Усику по предыдущему бою, то потенциальная встреча с Уордли может стать новой страницей в карьере Кота.

Но главный финал, настоящий взрыв эмоций и спортивного азарта, Усик готовит на завершение. Точку в карьере должен поставить еще один поединок с британским Цыганским королем.

Второй — тот, кто победит в бою Фабио Уордли — Даниэль Дюбуа. Третий — мой друг, Жадное пузо Тайсон Фьюри, — резюмировал чемпион.

