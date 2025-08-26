1,8 млн снарядів до кінця року: Чехія продовжує постачати зброю Україні

Чехія — одна з тих небайдужих країн, яка невпинно допомагає Україні протягом повномасштабної війни. Зокрема чехи роблять вкрай важливу справу — постачають Україні артилерійські снаряди у великій кількості, аби наші бійці могли захищатися і знищувати російську техніку.

До кінця 2025 року Чехія поставить Україні ще 1,8 млн снарядів. Розповідаємо, що про це відомо.

Чехія поставить Україні 1,8 млн снарядів до кінця року

Заяву про поставку 1,8 млн артилерійських снарядів Україні до кінця 2025 року зробив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Це відбулося у Празі на щорічній нараді чеських послів.

До чеської ініціативи з поставки артилерійських снарядів Україні належать 16 держав-учасниць. Вони оплачують, виготовляють або викуповують снаряди для України. Понад мільйон з обіцяних снарядів уже доставили.

Ян Ліпавський заявив, що чеська ініціатива допомогла Україні у рази скоротити перевагу російської артилерії на полі бою.

Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів вдалося вп’ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою і сприяти утриманню українських ліній фронту.

Він також визнав, що припинення ініціативи було б подарунком для Путіна.

Йдеться, що з обіцяних 1,8 млн снарядів для України вже поставили 1 млн. До кінця року, тобто за чотири місяці, Чехія поставить ще 800 тисяч артилерійських снарядів.

Торік Україна отримала в межах чеської програми 1,5 млн великокаліберних боєприпасів.

Ліпавський нагадав, що Росія лишається найбільшою та безпосередньою загрозою, а також про те, що Україна погодилася на припинення вогню ще у березні 2025, однак російські атаки тривають.

Прокоментував він і питання територій. Ян Ліпавський зазначив, що США не може вирішувати, які території “віддати” Україні, натомість це питання між Росією та Україною.

Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів стартувала у 2024 році. Держави-учасниці викуповують снаряди у третіх країн власним коштом та поставляють Україні.

