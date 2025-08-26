1,8 млн снарядов до конца года: Чехия продолжает поставлять оружие Украине

Чехия — одна из тех неравнодушных стран, которая постоянно помогает Украине в течение полномасштабной войны. В частности, чехи делают крайне важное дело — поставляют Украине артиллерийские снаряды в большом количестве, чтобы наши бойцы могли защищаться и уничтожать российскую технику.

До конца 2025 года Чехия поставит Украине еще 1,8 млн снарядов. Рассказываем, что об этом известно.

Чехия поставит Украине 1,8 млн снарядов до конца года

Заявление о поставке 1,8 млн артиллерийских снарядов Украине до конца 2025 года сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Это произошло в Праге на ежегодном совещании чешских послов.

К чешской инициативе по поставке артиллерийских снарядов Украине относятся 16 государств-участников. Они оплачивают, производят или выкупают снаряды для Украины. Более миллиона из обещанных снарядов уже доставлены.

Ян Липовский заявил, что чешская инициатива помогла Украине в разы сократить преимущество российской артиллерии на поле боя.

Благодаря нашей инициативе по поставке боеприпасов удалось в пять раз снизить преимущество российской артиллерии на поле боя и способствовать удержанию украинских линий фронта.

Он также признал, что прекращение инициативы было бы подарком Путину.

Из обещанных 1,8 млн снарядов для Украины уже поставили 1 млн. До конца года, то есть за четыре месяца, Чехия поставит еще 800 тысяч артиллерийских снарядов.

В прошлом году Украина получила в рамках чешской программы 1,5 млн крупнокалиберных боеприпасов.

Липовский напомнил, что Россия остается самой большой и непосредственной угрозой, а также о том, что Украина согласилась на прекращение огня еще в марте 2025 года, но российские атаки продолжаются.

Прокомментировал он и вопросы территорий. Ян Липавский отметил, что США не может решать, какие территории “отдать” Украине, потому как этот вопрос между Россией и Украиной.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов стартовала в 2024 году. Государства-участники выкупают снаряды у третьих стран за свой счет и поставляют Украине.

