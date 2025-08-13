Масштабнее, чем во времена Холодной войны: Европа наращивает производство оружия — FT

Пока в Украине продолжается война, в Европе оборонные заводы работают на полную мощность и строятся новые. По данным Financial Times, темпы расширения производства сейчас в три раза выше, чем в мирное время.

Новые заводы и инфраструктура уже появились на более, чем 7 миллионах квадратных метров — это эквивалентно нескольким тысячам футбольных полей.

Европа наращивает производство боеприпасов и ракет

Главными движущими силами этого стремительного роста стали заводы, специализирующиеся на производстве боеприпасов и ракет. Именно эти категории были определены как узкие места в оборонных поставках для Украины.

Благодаря целенаправленным инвестициям, мощности по производству артиллерийских снарядов в Европе должны вырасти с 300 тысяч единиц в 2022 году до 2 миллионов в 2025 году.

Программа ЕС Act in Support of Ammunition Production стала одним из ключевых инструментов для финансирования этого процесса, предоставив €500 млн на устранение проблем в производстве. Уже на 20 объектах, получивших поддержку, наблюдается явное физическое расширение — строительство новых заводов и дорог.

Европа массово расширяет оборонные заводы

В Германии и Венгрии компания Rheinmetall вместе с N7 Holding запустили в городе Варпалота новый производственный цех. Он уже выпускает боеприпасы для боевых машин пехоты, а к 2027 году планируют изготовлять до 1,1 миллиона 155-мм артиллерийских снарядов в год. Кроме того, здесь будут производить снаряды для танков Leopard 2 и Panther.

В Великобритании компания BAE Systems вложила более 150 миллионов фунтов в модернизацию своих заводов. В частности, на предприятии в Гласкоуде появится новая производственная линия, которая позволит увеличить выпуск 155-мм снарядов в 16 раз.

В Норвегии открылся новый ракетный завод компании Kongsberg стоимостью $62 миллиона. А в Финляндии компания Nammo, получившая финансирование от ЕС, расширяет мощности для производства снарядов и взрывчатых веществ на своем заводе в Вихтаворе.

Такое расширение оборонной промышленности — это не просто про экономику.

Европа демонстрирует, что готова серьезно инвестировать в собственную безопасность и поддержку партнеров в то время, когда мир становится все более напряженным.

