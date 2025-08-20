Ракета Фламинго: фото, характеристики и производство

Украина начала серийное производство крылатых ракет Фламинго, достигающих цель в радиусе 3000 км. Подробнее о характеристиках и производителе читай в материале.

Украинская ракета Фламинго: что известно о производстве

Обновлено (21 августа): президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что уже прошли успешные испытания ракеты Фламинго. В январе-феврале 2026 года должно начаться массовое производство.

— Были успешные испытания этой ракеты. И пока ракета самая успешная из всех, которые у нас есть. Она улетает на три тысячи километров, это важно. Я считаю, что мы не можем многое об этом говорить, до тех пор пока у нас нет возможности применения сотни ракет.

По предположению портала Defense Express, крылатая ракета Фламинго на самом деле является аналогом FP-5 от Milanion Group — это оружие демонстрировали в ОАЭ в феврале 2025 года на выставке IDEX-25.

В 2021 году компания, имеющая штаб-квартиру в ОАЭ, заключила соглашение с украинской компанией, специализирующейся на производстве вооружения, о сотрудничестве.

Крылатая ракета Фламинго: характеристики

Характеристики Фламинго напоминают ранее упомянутую FP-5, а именно:

дальность: 3000 км;

максимальная скорость: 950 км/ч;

размах крыла: 6 м;

время в воздухе: 4 часа;

вес БЧ(боевой части): 1 т;

максимальный взлетный вес: 6 т;

крейсерская скорость (скорость удобного экономного полета): 850-900 км/ч.

Сравнивая характеристики и внешний вид ракеты Фламинго и FP-5, не просматривается альтернатив, что это могла бы быть другая ракета.

Также известно, что FP-5 вдвое мощнее американской Tomahawk. Об этом пишет Defense Express.

Следует отметить, что Milanion Group декларировала информацию о количестве производства: отмечено, что в месяц компания способна производить более 50 таких ракет.

Кроме того, было задекларировано, что FP-5 устойчива к РЭБ, имеет инерциальную систему, и то, что оружие использует спутниковую навигацию.

Ракета Фламинго: фото украинской новинки

О серийном производстве крылатой ракеты сообщил на своей странице в Facebook известный украинский журналист Ефрем Лукацкий. Также он добавил фотографию оружия и характеристики к сообщению:



Под фото отмечено, что оно было сделано 14 августа в мастерской передовой компании Fire Point, а месторасположение этого здания точно не указано.

Недавно мы рассказывали информацию о КАБах — что это за оружие, и насколько оно опасное, читай в материале.

Фото: портал Defense Express

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!