Чем обработать укус клеща, как его правильно вытащить и уберечься: основные правила

Лето — один из самых активных периодов клещей. Встретить такого незваного гостя можно не только в лесу или парке, но и на любом газоне у дома. Чем обработать укус клеща и как его правильно достать — читай в материале.

Укус клеща: какие бывают симптомы

Терапевт Наталья Ляшенко утверждает, что сейчас многие люди несут клещей в банке в лабораторию, щедро поливают место укуса маслом, прикладывают горячую спичку к клещу. Однако так поступать не стоит. Есть часть клещей, которые переносят спирохету Борелию и после укуса которых может развиться болезнь Лайма.

Основные симптомы:

Сейчас также смотрят

повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах;

увеличение лимфатических узлов;

специфическая сыпь на коже, так называемая мигрирующая эритема.

Что делать, чтобы тебя не укусил клещ

Наибольшая концентрация клещей в лесах, поэтому если ты планируешь прогулку в лесу, не забудь простые правила:

используй репелленты;

носи одежду с длинным рукавом, штаны заправляй в носки;

если у тебя длинные волосы, заправляй их под кепку;

светлая одежда позволяет увидеть клеща до того, как он присосался.

После прогулки обследуй тело и особенно тщательно осматривай участки за ухом, все складки: под мышками, живот, пупок, пах, линию роста волос. Если ты нашел (-ла) одного клеща, могут быть и другие, поэтому полностью обследуй тело сверху вниз.

Что делать, если клещ все-таки укусил

По словам врача, ни в коем случае нельзя давить, поливать маслом, бензином и прикладывать горячие предметы к клещу. Потому что это только удлиняет период инфицирования и ускоряет впрыскивание жидкости клеща (слюны, гемолимфы) в организм.

Что нужно делать — это правильно его достать пинцетом с гладкими краями. Им необходимо захватить клеща как можно ближе к коже. Достаем вертикально, не крутим, потому что могут остаться части рта.

Чем обработать укус клеща

После того как ты убрал (-ла) клеща, место укуса промой с мылом или антисептиком. Зеленка, йод — пользоваться тогда, когда нет других бесцветных антисептиков.

Вероятность инфицирования тесно связана со временем, сколько клещ будет в теле. Она будет значительно ниже, если клещ пробыл менее 24 часов.

Американская академия неврологов рекомендует принимать одну дозу доксициклина (200 мг) в течение 72 ч после укуса клеща в качестве антибиотикопрофилактики. Но не забудь предварительно проконсультироваться с врачом. Важно, что доксициклин противопоказан детям до 8 лет.

А что делать, если собаку укусил клещ, читай по ссылке.