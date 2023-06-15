Чем обработать укус клеща, как его правильно вытащить и уберечься: основные правила

Лето — один из самых активных периодов клещей. Встретить такого незваного гостя можно не только в лесу или парке, но и на любом газоне у дома. Чем обработать укус клеща и как его правильно достать — читай в материале.
Терапевт Наталья Ляшенко утверждает, что сейчас многие люди несут клещей в банке в лабораторию, щедро поливают место укуса маслом, прикладывают горячую спичку к клещу. Однако так поступать не стоит. Есть часть клещей, которые переносят спирохету Борелию и после укуса которых может развиться болезнь Лайма.
Основные симптомы:
Наибольшая концентрация клещей в лесах, поэтому если ты планируешь прогулку в лесу, не забудь простые правила:
После прогулки обследуй тело и особенно тщательно осматривай участки за ухом, все складки: под мышками, живот, пупок, пах, линию роста волос. Если ты нашел (-ла) одного клеща, могут быть и другие, поэтому полностью обследуй тело сверху вниз.
По словам врача, ни в коем случае нельзя давить, поливать маслом, бензином и прикладывать горячие предметы к клещу. Потому что это только удлиняет период инфицирования и ускоряет впрыскивание жидкости клеща (слюны, гемолимфы) в организм.
Что нужно делать — это правильно его достать пинцетом с гладкими краями. Им необходимо захватить клеща как можно ближе к коже. Достаем вертикально, не крутим, потому что могут остаться части рта.
После того как ты убрал (-ла) клеща, место укуса промой с мылом или антисептиком. Зеленка, йод — пользоваться тогда, когда нет других бесцветных антисептиков.
Вероятность инфицирования тесно связана со временем, сколько клещ будет в теле. Она будет значительно ниже, если клещ пробыл менее 24 часов.
Вероятность инфицирования тесно связана со временем, сколько клещ будет в теле. Она будет значительно ниже, если клещ пробыл менее 24 часов.
Американская академия неврологов рекомендует принимать одну дозу доксициклина (200 мг) в течение 72 ч после укуса клеща в качестве антибиотикопрофилактики. Но не забудь предварительно проконсультироваться с врачом. Важно, что доксициклин противопоказан детям до 8 лет.
А что делать, если собаку укусил клещ, читай по ссылке.