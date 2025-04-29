Сезон клещей: когда стартует и сколько продолжается — узнай сейчас, чтобы не стать жертвой паразита

С приходом тепла мы чаще выбираемся на природу и — превращаемся в объект охоты клещей. Как это ни досадно, люди и домашние животные — в числе их желанных жертв.

Когда опасность подцепить паразита самая высокая и когда начинается и заканчивается сезон клещей в Украине — узнай из материала.

Сезон клещей-2025: когда начинается и заканчивается

Тепло и влажность пробуждают клещей от зимней спячки, и они открывают свою охоту.

Сезон клещей начинается как только приходит тепло — уже в марте или апреле, когда температура не опускается ниже +5°C.

Обычно они ждут жертву в траве, кустах или в опавших листьях. Клещи не летают и не прыгают, поэтому их стратегия совсем другая: они терпеливо часами, а иногда и днями, сидят на растениях, ожидая, пока теплокровное существо заденет их, проходя мимо. Такой ленивый, но крайне действенный способ.

Наиболее активны клещи на пике весны — с конца апреля по июнь.

В это время они настойчиво ищут жертву, потому что после зимы истощены и нуждаются в крови, чтобы развиваться и размножаться. Летом же, в периоды сильной жары и засухи они немного теряют активность, потому что избегают обезвоживания.

Но стоит прийти осенней прохладе — в сентябре-октябре — и сезон клещей снова набирает силу. Так что второй пик их активности — ранняя осень.

Продолжается сезон клещей, как правило, до первых заморозков — примерно до конца октября, начала ноября. Но, если осень теплая или пришла мягкая зима, активные клещи могут встречаться даже в декабре. Такое случается на юге страны или в городах, где обычно теплее.

Сезон клещей: где притаилась опасность

К сожалению, поймать на себя паразита в сезон его активности можно не только в лесу, но и в городском парке, на дачном участке, на собственном дворе, в высокой траве, среди сухих листьев и сорняков.

Обычно клещи не поднимаются высоко: они ждут жертву где-то на высоте колен человека и ниже.

Поэтому именно люди, которые ходят по высокой траве или садятся отдохнуть на землю, чаще всего становятся их мишенью.

Кстати, у клещей есть свои любимые места — это участки с самой тонкой кожей: за ушами, под коленями, в подмышках, на шее, даже в волосах.

Если ты посещаешь места потенциального пребывания клещей, защити себя, ведь кровососы опасны не укусом, а тем, что могут переносить серьезные заболевания, среди которых энцефалит и болезнь Лайма.

Поэтому в сезон клещей носи закрытую одежду на природе и используй репелленты, внимательно осматривай себя после прогулки и помни: чем быстрее обнаружишь и снимешь клеща — тем меньше шанс заражения.

Проявляй бдительность в сезон клещей и заботься о своей безопасности.

