Стиль жизни Садоводство и огород

Сезон клещей: когда стартует и сколько продолжается — узнай сейчас, чтобы не стать жертвой паразита

Ольга Петухова, редактор сайта 29 апреля 2025, 11:45 3 мин.
сезон клещей
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь