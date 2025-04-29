Сезон кліщів: коли стартує і доки триває — дізнайся зараз, щоб не стати жертвою паразита

З приходом тепла ми частіше вибираємося на природу і — перетворюємося на об’єкт полювання кліщів, Як це не прикро, люди та домашні тварини — серед їхніх бажаних жертв.

Коли небезпека підчепити паразита найвища та коли починається і закінчується сезон кліщів в Україні — дізнайся з матеріалу.

Сезон кліщів-2025: коли починається і закінчується

Тепло і вологість пробуджують кліщів від зимової сплячки і вони відкривають своє полювання.

Сезон кліщів починається щойно приходить тепло — уже в березні або квітні, коли температура не опускається нижче +5°C.

Зазвичай вони чекають на жертву у траві, кущах або в опалому листі. Кліщі не літають і не стрибають, тож їхня стратегія геть інша: вони терпляче годинами, а іноді і днями, сидять на рослинах, чекаючи, поки теплокровна істота зачепить їх, проходячи повз. Такий собі лінивий, проте вкрай дієвий спосіб.

Найбільш активні кліщі на піку весни — з кінця квітня до червня.

У цей час вони наполегливо шукають жертву, бо після зими виснажені та потребують крові, щоб розвиватися та розмножуватися. Улітку ж, в періоди сильної спеки та посухи, вони трохи втрачають активність, бо уникають зневоднення.

Але варто минути осінній прохолоді — у вересні-жовтні — сезон кліщів знову набирає сили. Тож другий пік їхньої активності — рання осінь.

Триває сезон кліщів зазвичай до перших заморозків — приблизно до кінця жовтня, початку листопада. Але, якщо осінь тепла, або зима м’яка активні кліщі можуть зустрічатися навіть у грудні. Таке трапляється на півдні країни або у містах, де зазвичай тепліше.

Сезон кліщів: де причаїлася небезпека

На жаль, спіймати на себе паразита в сезон його активності можна не лише у лісі, а й у міському парку, на дачній ділянці, на власному подвір’ї, у високій траві, серед сухого листя та бур’янів.

Зазвичай кліщі не піднімаються високо: вони чекають на жертву десь на висоті колін людини і нижче.

Тож саме люди, які прогулюються по високій траві або сідають відпочити на землю, найчастіше стають їхньою мішенню.

До речі, у кліщів є свої улюблені місця — це ділянки з самою тонкою шкірою: за вухами, під колінами, в пахвах, на шиї, навіть у волоссі.

Якщо ти відвідуєш місця потенційного перебування кліщів, захисти себе, адже кровососи небезпечні не укусом, а тим, що можуть переносити серйозні захворювання, серед яких — енцефаліт та хвороба Лайма.

Тому в сезон кліщів носи закритий одяг на природі та використовуй репеленти, уважно оглядай себе після прогулянки і пам’ятай: чим швидше виявиш і знімеш кліща — тим менший шанс зараження.

Проявляй пильність у сезон кліщів і дбай про свою безпеку.

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