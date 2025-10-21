Правоохранители сообщили о подозрении Андрею Билоусу — бывшему директору одного из столичных театров, который также преподавал в университете. По данным следствия, мужчина использовал свое служебное положение, чтобы склонять студенток к половым отношениям.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Билоус — театр и злоупотребление должностным положением

По версии следствия, это продолжалось как минимум с 2017 года. Под предлогом учебного или творческого процесса преподаватель добивался близости, а в отдельных случаях — совершал сексуальное насилие.

Среди пострадавших, по данным следствия, есть и несовершеннолетняя студентка.

Билоус подозрение: что инкриминируют бывшему руководителю театра

В настоящее время бывшему директору театра Андрею Билоусу сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — в частности в изнасиловании (ч. 2 и ч. 3 ст. 152) и сексуальном насилии (ч. 1 и ч. 2 ст. 153).

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее мы рассказывали, с чего начались обвинения против Андрея Билоуса.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!