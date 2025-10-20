Режиссер Андрей Белоус, который в январе этого года оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, объявил об открытии собственного театра — Dark Club Theatre.

Об этом изданию Wonderzine Украина подтвердила сотрудница Молодого театра Светлана Мамедова, а также представители нового театра.

Ранее он покинул должность директора-художественного руководителя Киевского академического Молодого театра, где работал более десяти лет.

Кто играет в спектакле нового театра

Первым спектаклем станет Замох на самотність, премьеру которого уже анонсировали на официальной странице театра.

Как рассказала Светлана Мамедова, в проекте задействованы бывшие студенты и студентки Белоуса, в частности актер театра Культ Максим Зерко, который также сотрудничает с режиссером в другой постановке.

Кроме того, в спектакле появятся актеры Молодого театра — Анастасия Блачжук, Иван Потапов и Татьяна Стебловская, а также народная артистка Украины Тамара Яценко, которая в свое время также играла на сцене Молодого.

Конфликт вокруг спектакля Покушение на одиночество

По словам Светланы Мамедовой, спектакль Покушение на одиночество ранее входил в репертуар Молодого театра.

Однако его новая постановка в Dark Club Theatre, по словам собеседницы, стала возможной благодаря режиссеру Дарье Назаренко, которая раньше работала в Молодом театре и сейчас присоединилась к команде Белоуса.

Дарья была помощницей Андрея Белоуса еще до скандала, участвовала в его проектах и покинула театр лишь в августе 2025 года. После обвинений она открыто поддержала его, — рассказала Мамедова.

В коллективе Молодого театра, по ее словам, эту ситуацию восприняли как ожидаемую, но тревожную:

Мы не удивлены, что это произошло, но поражает, что они даже не пытаются этого скрывать. Мы считаем, что общество не должно поддерживать такие инициативы, — добавила она.

Главное фото: Скриншот.

Ранее мы рассказывали, с чего начались обвинения против Андрея Белоуса.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!