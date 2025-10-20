Режисер Андрій Білоус, який у січні цього року опинився в центрі скандалу через звинувачення у сексуальних домаганнях, оголосив про відкриття власного театру — Dark Club Theatre.

Про це виданню Wonderzine Україна підтвердила працівниця Молодого театру Світлана Мамедова, а також представники нового театру.

Раніше він залишив посаду директора-художнього керівника Київського академічного Молодого театру, де працював понад десять років.

Хто грає у виставі нового театру

Першою виставою стане Замах на самотність, прем’єру якої вже анонсували на офіційній сторінці театру.

Як розповіла Світлана Мамедова, у проекті задіяні колишні студенти та студентки Білоуса, зокрема актор театру Культ Максим Зерко, який також співпрацює з режисером над іншою постановкою.

Крім того, у виставі з’являться актори молодого театру — Анастасія Блачжук, Іван Потапов і Тетяна Стебловська, а також народна артистка України Тамара Яценко, яка свого часу також грала на сцені Молодого.

Конфлікт довкола вистави Замах на самотність

За словами Світлани Мамедової, вистава Замах на самотність раніше входила до репертуару Молодого театру.

Однак її нова постановка в Dark Club Theatre, за словами співрозмовниці, стала можливою завдяки режисерці Дарії Назаренко, яка раніше працювала в Молодому і нині долучилася до команди Білоуса.

Дарія була помічницею Андрія Білоуса ще до скандалу, брала участь у його проєктах і залишила театр лише в серпні 2025 року. Після обвинувачень вона відкрито підтримала його, — розповіла Мамедова.

У колективі Молодого театру, за її словами, цю ситуацію сприйняли як очікувану, але тривожну:

Ми не здивовані, що це сталося, але дивує, що вони навіть не намагаються цього приховати. Ми вважаємо, що суспільство не повинно підтримувати такі ініціативи, — додала вона.

