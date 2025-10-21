Правоохоронці повідомили про підозру Андрію Білоусу — колишньому директору одного зі столичних театрів, який водночас викладав в університеті. За даними слідства, чоловік користувався своїм службовим становищем, щоб схилити студенток до статевих стосунків.

Про це повідомила Національна поліція України.

Білоус — театр і зловживання становищем

За версією слідчих, це тривало щонайменше з 2017 року. Під приводом навчального або творчого процесу викладач домагався близькості, а в окремих випадках — вчиняв сексуальне насильство.

Серед постраждалих, за даними слідства, є й неповнолітня студентка.

Білоус підозра: що інкримінують колишньому посадовцю театру

Наразі колишньому керівнику театру Андрію Білоусу повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України — зокрема у зґвалтуванні (ч. 2 та ч. 3 ст. 152) та сексуальному насильстві (ч. 1 та ч. 2 ст. 153).

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі клопочуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше ми розповідали, з чого почалися звинувачення проти Андрія Білоуса.

