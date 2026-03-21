Долар по 44 гривні: чому валюта в Україні б’є рекорди та що буде далі

В Україні зафіксовано чергове стрімке здорожчання іноземної валюти. Якщо ще наприкінці лютого курс коливався в межах 41 гривні за долар, то вже на початку березня ціна зеленої банкноти в обмінниках сягнула історичного максимуму — 44 гривень. У сюжеті Ранку у великому місті розповіли, що стоїть за цим стрибком та чи є шанси на стабілізацію.

Чому долар дорожчає? Пояснення експерта

Від початку повномасштабного вторгнення Національний банк України тривалий час утримував фіксований курс на рівні 36 грн/$. Це потребувало колосальних ресурсів, тому у жовтні 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості.

Після цього гривня почала поступово втрачати позиції, але березневе піке 2026 року стало несподіванкою для багатьох.

Економіст Олександр Савченко виділяє два ключові чинники, які наразі тиснуть на українську валюту. Перший — глобальний, пов’язаний із загальним зміцненням американської валюти у світі.

Головний фактор, який вплинув — це посилення долара проти інших валют. Наприклад, проти євро, — пояснює фахівець.

Другий фактор — енергетичний. Зростання світових цін на нафту безпосередньо впливає на інфляцію та вартість національної валюти.

Зростання цін на нафту означає, що інфляція буде вищою. А чим вища інфляція, тим нижчий курс національної валюти. Це другий фактор, енергетичний, який веде до подорожчання транспорту та зберігання всіх товарів, — додає експерт.

Особливу роль відіграє ситуація на Близькому Сході. Попри те, що США фактично втягнуті у конфлікт, долар залишається найбезпечнішим активом для інвесторів у часи криз.

Економісти зазначають, що Штати наразі є енергетично збалансованими, оскільки видобувають найбільше нафти та газу у світі. Натомість Європа та Україна страждають від високих цін на енергоносії значно сильніше.

Читати на тему Курс валют 2026: чи втримає НБУ долар нижче 45 грн та як Трамп тисне на євро Як політика Трампа та війна впливають на гривню та чи втримає НБУ стабільність ринку.

Які прогнози на майбутнє

За словами фахівців, найближчими місяцями тенденція до зміцнення долара може зберегтися, особливо якщо конфлікти у світі не вщухнуть.

Якщо брати короткий горизонт — один-два місяці, — я бачу, що долар буде коливатися навколо євро. 1,15 — це точка рівноваги, плюс-мінус 10%. Це норма в той чи інший бік, — прогнозує Олександр Савченко.

Читай також: долар, євро і майбутнє гривні — що прогнозують до 2028 року і чого чекати українцям.

