Курс валют 2026: чи втримає НБУ долар нижче 45 грн та як Трамп тисне на євро

Минулий рік став для українського валютного ринку часом великих контрастів. Поки долар США демонстрував відносну стабільність, європейська валюта впевнено штурмувала психологічні позначки, змушуючи українців звикати до цінників у понад 50 гривень за євро.

Чого чекати від курсу у 2026 році, як на наші гаманці вплине Дональд Трамп та чи вистачить Україні західних грошей для порятунку гривні — розбирався Дмитро Сидоров для РБК-Україна.

Євро по 50: феномен минулого року

У 2025 році Нацбанк завдяки режиму керованої гнучкості тримав долар у коридорі 41–42,4 грн. Проте з євро ситуація була іншою: валюта ЄС здорожчала на рекордні 14%, перетнувши позначку 50 грн в обмінниках ще у грудні.

Причина проста: гривня прив’язана до долара, а курс євро розраховується автоматично через крос-курс на світових ринках. Оскільки долар слабшав до євро глобально, в Україні європейська валюта автоматично ставала дорожчою. На піку (у вересні) за один євро давали 1,18 долара, що відобразилося і на українських табло.

Фактор Білого дому: як Трамп тисне на долар

Аналітики Bloomberg та українські експерти з KSE Institute погоджуються: за слабким доларом стоїть політика Вашингтона. Ключовим моментом став квітень 2025 року (так званий День визволення), коли Дональд Трамп розв’язав торгові війни та ввів мита, що спровокували інфляцію.

Додатковий тиск створює конфлікт Трампа з Федеральною резервною системою (ФРС). Ринок побоюється, що регулятор втратить незалежність, а лояльний до Білого дому наступник Джерома Пауела може почати різко знижувати ставки.

Це знову посилюватиме тиск на курс долара на світовій арені, — вважає Олександр Мартиненко, голова департаменту корпоративного аналізу ICU.

Для України це означає, що долар може залишатися стабільним, але євро продовжить своє ралі вгору.

Війна залишається головним чинником девальвації. Україна змушена витрачати мільярди на імпорт зброї та енергетичного обладнання після обстрілів. Це створює величезний дефіцит торгового балансу.

Проте в НБУ є потужний козир — золотовалютні резерви, які зросли на 25% до рекордних 54,8 млрд доларів. Цей фінансовий щит дозволяє гасити будь-які панічні сплески попиту.

Також позитивним сигналом є рішення ЄС виділити 90 млрд євро на 2026–2027 роки та нова програма МВФ на 8,2 млрд доларів. Цих коштів має вистачити, щоб утримувати ситуацію під контролем найближчі два роки.

Цифри 2026: до чого готуватись українцям

Експерти прогнозують, що знецінення гривні буде поступовим і контрольованим. Ось основні сценарії на кінець 2026 року:

Глобус Банк: за умови продовження війни курс може сягнути 44–45 грн/$ та 51–52 грн/€;

Інвестгрупа ICU: прогнозує помірне зростання до 44,3 грн/$;

Concorde Capital: очікує позначку 44,8 грн/$ на кінець грудня;

Центр економічної стратегії (ЦЕС): дає консенсус-прогноз у 44,4 грн/$ .

Глобального обвалу не очікується. Політика НБУ залишиться незмінною, а девальвація гривні — помірною (в межах 5-6%). Найбільша інтрига зберігається навколо євро, чия вартість у 2026 році повністю залежатиме від того, наскільки радикальними будуть економічні кроки Трампа у США.

