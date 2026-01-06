Курс валют 2026: удержит ли НБУ доллар ниже 45 грн и как Трамп давит на евро

Прошлый год стал для украинского валютного рынка временем больших контрастов. Пока доллар США демонстрировал относительную стабильность, европейская валюта уверенно штурмовала психологические отметки, заставляя украинцев привыкать к ценникам более 50 гривен за евро.

Чего ждать от курса в 2026 году, как на наши кошельки повлияет Дональд Трамп и хватит ли Украине западных денег для спасения гривны — разбирался Дмитрий Сидоров для РБК-Украина.

Евро по 50: феномен прошлого года

В 2025 году Нацбанк благодаря режиму управляемой гибкости удерживал доллар в коридоре 41–42,4 грн. Однако с евро ситуация была иной: валюта ЕС подорожала на рекордные 14%, преодолев отметку 50 грн в обменниках еще в декабре.

Причина проста: гривна привязана к доллару, а курс евро рассчитывается автоматически через кросс-курс на мировых рынках. Поскольку доллар слабел по отношению к евро глобально, в Украине европейская валюта автоматически становилась дороже. На пике (в сентябре) за один евро давали 1,18 доллара, что отразилось и на украинских табло.

Фактор Белого дома: как Трамп давит на доллар

Аналитики Bloomberg и украинские эксперты из KSE Institute соглашаются: за слабым долларом стоит политика Вашингтона. Ключевым моментом стал апрель 2025 года (так называемый День освобождения), когда Дональд Трамп развязал торговые войны и ввел пошлины, спровоцировавшие инфляцию.

Дополнительное давление создает конфликт Трампа с Федеральной резервной системой (ФРС). Рынок опасается, что регулятор потеряет независимость, а лояльный к Белому дому преемник Джерома Пауэлла может начать резко снижать ставки.

Это снова будет усиливать давление на курс доллара на мировой арене, — считает Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа ICU.

Для Украины это означает, что доллар может оставаться стабильным, но евро продолжит свое ралли вверх.

Война остается главным фактором девальвации. Украина вынуждена тратить миллиарды на импорт оружия и энергетического оборудования после обстрелов. Это создает огромный дефицит торгового баланса.

Тем не менее, у НБУ есть мощный козырь — золотовалютные резервы, которые выросли на 25% до рекордных 54,8 млрд долларов. Этот финансовый щит позволяет гасить любые панические всплески спроса.

Также позитивным сигналом является решение ЕС выделить 90 млрд евро на 2026–2027 годы и новая программа МВФ на 8,2 млрд долларов. Этих средств должно хватить, чтобы удерживать ситуацию под контролем ближайшие два года.

Цифры 2026: к чему готовиться украинцам

Эксперты прогнозируют, что обесценивание гривны будет постепенным и контролируемым. Вот основные сценарии на конец 2026 года:

Глобус Банк: при условии продолжения войны курс может достичь 44–45 грн/$ и 51–52 грн/€;

Инвестгруппа ICU: прогнозирует умеренный рост до 44,3 грн/$;

Concorde Capital: ожидает отметку 44,8 грн/$ в конце декабря;

Центр экономической стратегии (ЦЭС): дает консенсус-прогноз в 44,4 грн/$.

Глобального обвала не ожидается. Политика НБУ останется неизменной, а девальвация гривны — умеренной (в пределах 5-6%).

Наибольшая интрига сохраняется вокруг евро, стоимость которого в 2026 году будет полностью зависеть от того, насколько радикальными будут экономические шаги Трампа в США.

