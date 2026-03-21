Доллар по 44 гривны: Почему валюта в Украине бьет рекорды и что будет дальше

В Украине зафиксировано очередное резкое подорожание иностранной валюты. Если еще в конце февраля курс колебался в пределах 41 гривны за доллар, то уже в начале марта цена зеленой банкноты в обменниках достигла исторического максимума — 44 гривен. В сюжете Ранок у великому місті рассказали, что стоит за этим скачком и есть ли шансы на стабилизацию.

Почему доллар дорожает? Объяснение эксперта

С начала полномасштабного вторжения Национальный банк Украины долгое время удерживал фиксированный курс на уровне 36 грн/$. Это требовало колоссальных ресурсов, поэтому в октябре 2023 года НБУ перешел к режиму управляемой гибкости.

После этого гривна начала постепенно терять позиции, но мартовское пике 2026 года стало неожиданностью для многих.

Экономист Александр Савченко выделяет два ключевых фактора, которые сейчас давят на украинскую валюту. Первый — глобальный, связанный с общим укреплением американской валюты в мире.

Главный фактор, который повлиял — это усиление доллара против других валют. Например, против евро, — объясняет специалист.

Второй фактор — энергетический. Рост мировых цен на нефть напрямую влияет на инфляцию и стоимость национальной валюты.

Рост цен на нефть означает, что инфляция будет выше. А чем выше инфляция, тем ниже курс национальной валюты. Это второй фактор, энергетический, который ведет к подорожанию транспорта и хранения всех товаров, — добавляет эксперт.

Особую роль играет ситуация на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что США фактически втянуты в конфликт, доллар остается самым безопасным активом для инвесторов во времена кризисов.

Экономисты отмечают, что Штаты на данный момент энергетически сбалансированы, так как добывают больше всего нефти и газа в мире. В то же время Европа и Украина страдают от высоких цен на энергоносители значительно сильнее.

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Какие прогнозы на будущее

По словам специалистов, в ближайшие месяцы тенденция к укреплению доллара может сохраниться, особенно если конфликты в мире не утихнут.

Если брать короткий горизонт — один-два месяца, — я вижу, что доллар будет колебаться вокруг евро. 1,15 — это точка равновесия, плюс-минус 10%. Это норма в ту или иную сторону, — прогнозирует Александр Савченко.

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