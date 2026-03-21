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Доллар по 44 гривны: Почему валюта в Украине бьет рекорды и что будет дальше

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 марта 2026, 09:00 2 мин.
Почему доллар стремительно подорожал
Фото Pexels

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