Шоппинг вместо разговоров: Meta превращает свой ИИ в персонального байера

Пока мы привыкаем задавать чат-ботам вопросы о рецептах или программном коде, Марк Цукерберг уже придумав, как превратить эти беседы в реальную прибыль.

Компания Meta официально начала тестировать новую функцию покупок в своем AI-чате для пользователей из США. Теперь искусственный интеллект не просто гуглит за вас — он предлагает конкретные товары с ценами и прямыми ссылками. Об этом пишет Bloomberg.

Для Meta это не просто очередное обновление, а серьезная попытка откусить кусок пирога у традиционных поисковых систем и маркетплейсов, куда люди обычно ходят за покупками.

Карусель товаров: как работает новый формат

Функция, которую сейчас видит часть американских пользователей в веб-версии Meta AI, выглядит как привычная для соцсетей карусель. Если вы спросите бота о выборе кроссовок или кофеварки, он не выдаст сухое текстовое полотно. Вместо этого на экране появятся карточки товаров с большими фото, кратким описанием бренда, актуальной ценой и кнопкой перехода на сайт продавца.

Интересная деталь: ИИ также добавляет короткий список аргументов, почему он выбрал именно эти позиции. Это создает иллюзию персональной консультации, хотя за кулисами, очевидно, стоят алгоритмы и коммерческие партнерства.

Игра на опережение: Google и OpenAI дышат в спину

Цукерберг не единственный, кто пытается монетизировать нейросети через коммерцию. Подобные механики уже обкатывают Google и OpenAI. Техногиганты видят четкий тренд: пользователи постепенно меняют привычки. Если раньше для сравнения характеристик товара мы открывали десять вкладок в браузере, то теперь хотим получить готовый вывод от одного бота.

Однако Meta имеет огромное преимущество — свою рекламную экосистему и миллионы брендов, которые уже интегрированы в Facebook и Instagram. Перенести этот опыт в чат-бот выглядит максимально логичным шагом.

Цена вопроса — 600 миллиардов долларов

Причина такой поспешной коммерциализации искусственного интеллекта вполне прагматична. Разработка и поддержка языковых моделей стоят космических денег.

Только Meta планирует влить невероятные 600 миллиардов долларов в развитие AI-инфраструктуры в США в течение ближайших трех лет. Мощные дата-центры и вычислительные ресурсы требуют постоянных инвестиций, и компаниям критически важно доказать инвесторам, что эти затраты окупятся.

Реклама в чат-ботах — это кратчайший путь к прибыльности. Но здесь кроется и главный риск: доверие. Если пользователи почувствуют, что советы бота — это не объективная выборка, а проплаченное продвижение партнеров, они быстро вернутся к обычному поиску.

Формат карусели с несколькими вариантами — это попытка Meta сохранить баланс. Пользователю дают выбор, а не навязывают один конкретный бренд. Сработает ли эта стратегия в долгосрочной перспективе — покажут результаты тестирования в США, но очевидно одно: эра бесплатного и чистого ИИ без рекламы стремительно подходит к концу.

