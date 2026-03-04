Стиль жизни Техно

Шоппинг вместо разговоров: Meta превращает свой ИИ в персонального байера

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 марта 2026, 19:00 3 мин.
Meta AI научился искать товары по цене
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь