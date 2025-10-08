AI Pro від Google: як українським студентам отримати безкоштовну підписку на рік

Студенти українських вишів отримали унікальну можливість безкоштовно користуватися професійними інструментами штучного інтелекту від Google. Компанія відкрила річний доступ до підписки AI Pro, яка раніше була доступна лише на платній основі.

Пропозиція діє для студентів віком від 18 років, і активувати її можна до 9 грудня після верифікації на офіційному сайті.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України, зазначивши, що ініціатива має на меті підтримати студентів і допомогти їм ефективніше використовувати сучасні цифрові інструменти у навчанні.

Що входить до AI Pro

AI Pro — це комплекс із кількох інструментів, які допомагають у навчанні, дослідженнях і творчих проектах. Вони створені, щоб спростити роботу з складною інформацією та зробити навчання більш інтерактивним і продуктивним.

Серед них:

Gemini 2.5 Pro — розширена версія чату з підтримкою аналізу текстів, фото та документів;

Deep Research — інструмент для глибоких пошуків і створення наукових робіт;

NotebookLM — платформа для структурування конспектів і збереження інформації;

Veo 3 — сервіс для створення навчальних і презентаційних відео;

Jules — персональний асистент для навчання програмуванню;

2 ТБ у Google Диску — додаткове хмарне сховище для зберігання проєктів, фото й документів у Gmail та Google Фото.

Google проведе вебінар для українських студентів

Щоб допомогти українським студентам швидше освоїти нові інструменти, Google організовує відкритий онлайн-вебінар Gemini Академія для студентів.

Під час заходу учасникам покажуть, як використовувати Gemini для навчання, написання курсових і дослідницьких робіт, а також створення власних стартапів.

Ця ініціатива — частина програми підтримки української молоді. Google прагне допомогти студентам ефективніше навчатися та розвиватися в епоху цифрових технологій.

Реєстрація відкрита за посиланням.

Нагадаємо, раніше Мінцифри повідомляли про розробку власної ШІ-моделі. Вона буде доступна для держустанов, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу. Читай, коли саме планують представити першу версію.

