Удосконалена версія ChatGPT від OpenAI — чого ще навчився штучний інтелект

Компанія OpenAI представила нову та удосконалену версію штучного інтелекту ChatGPT — GPT-4o. Нова версія вміє розрізняти емоції, а також інтерпретувати голос, відео, зображення і код в єдиному інтерфейсі.

GPT-4o — функції нової моделі ChatGPT

Модель була представлена у понеділок, 13 травня, у штаб-квартирі компанії OpenAI в Сан-Франциско.

GPT-4 omni забезпечує інтелект на рівні GPT-4, але працює набагато швидше і покращує можливості роботи з текстом, зображенням і звуком, розповіла головний технічний директор Міра Мураті, продемонструвавши голосовий переклад різними мовами в реальному часі.

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ChatGPT 4 omni — це крок до більш природної взаємодії між людиною та комп’ютером. Він приймає за вхідні дані будь-яку комбінацію тексту, аудіо та зображень і генерує будь-яку комбінацію виходів тексту, аудіо та зображень, йдеться на сайті компанії.

Нова модель може реагувати на аудіовхід лише за 232 мілісекунди, у середньому — за 320 мілісекунд, що подібно до часу реакції людини у розмові.

Порівняно з наявними моделями, GPT-4o суттєво краще сприймає зображення та аудіо.

Користувачі матимуть можливість використовувати візуальні дані різними способами. Зробити це можна за допомогою камери телефону, завантажування документів або ділитися екраном зі співрозмовниками й одночасно спілкуватися з ШІ-моделлю, адже це відбувається під час відеодзвінка.

Нова модель підтримується більш ніж 50 мовами. До того ж GPT-4 omni може запам’ятовувати діалоги

GPT-4o також пройшов широку зовнішню кооперацію з понад 70 зовнішніми експертами в області соціальної психології, упередженості, справедливості, а також дезінформації, щоб виявити ризики, які потенційно можуть посилитися після додавання нових функцій.

— Ми використали ці знання, щоб покращити безпеку взаємодії з GPT-4o. Ми продовжуватимемо пом’якшувати нові ризики в міру їх виявлення, — додають розробники.

Поки що розробники зроблять нову модель штучного інтелекту безкоштовною, але при оформленні платної підписки, яка стане можливою з початку червня, ліміт взаємодії з ШІ збільшиться вп’ятеро.

Раніше ми розповідали про ще одну розробку компанії OpenAI — ШІ-модель Sora.

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