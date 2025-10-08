AI Pro от Google: как украинским студентам получить бесплатную подписку на год

Студенты украинских вузов получили уникальную возможность бесплатно пользоваться профессиональными инструментами искусственного интеллекта от Google. Компания открыла годовой доступ к подписке AI Pro, которая ранее была доступна только на платной основе.

Предложение действует для студентов в возрасте от 18 лет, и активировать его можно до 9 декабря после верификации на официальном сайте.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, отметив, что инициатива направлена на поддержку студентов и помогает им эффективнее использовать современные цифровые инструменты в обучении.

Что входит в AI Pro

AI Pro — это комплекс из нескольких инструментов, которые помогают в учебе, исследованиях и творческих проектах. Они созданы, чтобы упростить работу со сложной информацией и сделать обучение более интерактивным и эффективным.

Среди них:

Gemini 2.5 Pro — расширенная версия чата с поддержкой анализа текстов, фото и документов;

Deep Research — инструмент для глубоких поисков и подготовки научных работ;

NotebookLM — платформа для структурирования конспектов и сохранения информации;

Veo 3 — сервис для создания учебных и презентационных видео;

Jules — персональный ассистент для изучения программирования;

2 ТБ в Google Диске — дополнительное облачное хранилище для проектов, фото и документов в Gmail и Google Фото.

Google проведет вебинар для украинских студентов.

Чтобы помочь украинским студентам быстрее освоить новые инструменты, Google организует открытый онлайн-вебинар Gemini Академия для студентов.

Во время мероприятия участникам покажут, как использовать Gemini для учебы, написания курсовых и исследовательских работ, а также для создания собственных стартапов.

Эта инициатива — часть программы поддержки украинской молодежи. Google стремится помочь студентам эффективнее учиться и развиваться в эпоху цифровых технологий.

Регистрация открыта по ссылке.

