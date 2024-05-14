Усовершенствованная версия ChatGPT от OpenAI — чему новому обучили искусственный интеллект

Компания OpenAI представила новую и усовершенствованную версию искусственного интеллекта ChatGPT — GPT-4o. Новая версия умеет различать эмоции, а также интерпретировать голос, видео, изображение и код в едином интерфейсе.

GPT-4o — функции новой модели ChatGPT

Модель была представлена в понедельник, 13 мая, в штаб-квартире компании OpenAI в Сан-Франциско.

GPT-4 omni обеспечивает интеллект на уровне GPT-4, но работает гораздо быстрее и улучшает возможности работы с текстом, изображением и звуком, рассказала главный технический директор Мира Мурати, продемонстрировав голосовой перевод на разных языках в реальном времени.

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ChatGPT 4 omni — это шаг к более естественному взаимодействию между человеком и компьютером. Он принимает за входные данные любую комбинацию текста, аудио и изображений и генерирует комбинацию выходов текста, аудио и изображений, говорится на сайте компании.

Новая модель может реагировать на аудиовход всего за 232 миллисекунды, в среднем — за 320 миллисекунд, что подобно времени реакции человека при разговоре.

В сравнении с действующими моделями, GPT-4o существенно лучше воспринимает изображения и аудио.

Пользователи могут использовать визуальные данные различными способами. Сделать это можно с помощью камеры телефона, скачивания документов или делиться экраном с собеседниками и одновременно общаться с ИИ-моделью, ведь это происходит во время видеовызова.

Новая модель поддерживается на более чем 50 языках. К тому же, GPT-4 omni может запоминать диалоги.

GPT-4o также прошел широкую внешнюю кооперацию с более чем 70 внешними экспертами в области социальной психологии, предвзятости, справедливости, а также дезинформации, чтобы обнаружить риски, которые могут усилиться после добавления новых функций.

— Мы использовали эти знания для улучшения безопасности взаимодействия с GPT-4o. Мы будем продолжать смягчать новые риски по мере их обнаружения, — добавляют разработчики.

Пока разработчики сделают новую модель искусственного интеллекта бесплатной, но при оформлении платной подписки, которая станет возможной с начала июня, лимит взаимодействия с ИИ увеличится в пять раз.

Ранее мы рассказывали о еще одной разработке компании OpenAI — ИИ-модель Sora.

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