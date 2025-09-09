Чи буде опалення: в яких містах є загроза зриву сезону

Російські окупанти не припиняли ударів по українських об’єктах енергетики. Мета росіян — залишити українців узимку без світла і тепла, зупинити роботу бізнесів і залишити нас мерзнути. Та у ворога цього не вийде.

Приблизно за місяць розпочинається опалювальний сезон у більшості областей України. Проте деяким містам варто готуватися до того, що батареї можуть бути холодними. П’ять українських міст нині під загрозою зриву опалювального сезону. Розповідаємо більше, що про це відомо.

П’ять українських міст під загрозою зриву опалювального сезону

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів Укрінформу, що під загрозою зриву опалювального сезону після російських ударів є такі міста: Кривий Ріг, Суми, Харків, Миколаїв та Одеса.

Поза межами фронту найвразливішими лишаються Київ та Одеса.

Це два дуже дефіцитні енергорегіони.

Також готуватися до можливих проблем з енергетикою потрібно Чернігову.

Україна створила децентралізовану систему енергозабезпечення, яка дозволяє швидко відновлювати світло й тепло. Попри це, кілька міст лишаються у зоні найвищого ризику.

Проте говорити про загальнодержавний блекаут нині немає підстав. В окремих громадах можуть бути локальні відключення світла.

Чи може кілька сконцентрованих хвиль атак на, перш за все, теплову генерацію призвести до неприємних для нас наслідків? Може. Одночасно не бачу жодних підстав говорити про якісь національні блекаути.

За його словами, найбільшою небезпекою є саме російські атаки на об’єкти теплопостачання неподалік лінії зіткнення. Нині місцева влада має забезпечувати міста резервними системами.

Чи готова Україна до опалювального сезону 2025

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що Україна майже повністю готова до опалювального сезону.

Стан готовності інфраструктури по основних секторах — понад 80%.

Прем’єрка зазначила, що понад 115 тисяч будинків і майже 22 тисячі установ соціальної сфери вже підготовлені до старту опалювального сезону.

Всі роботи планують завершити вчасно.

Для прифронтових громад запустили програму адресної підтримки — компенсації за дрова. Сума компенсації — 19 400 грн.

Днями росіяни атакували ТЕС під Києвом. Чи є загроза відключень світла для Києва та області?

