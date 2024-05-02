Скільки коштує куб газу в Україні: які тарифи постачальників у різних областях

З 1 травня на українців чекає чимало змін. Тому багатьох починає хвилювати питання, скільки коштує куб газу в Україні.

Адже його ціна й так часом коливається, а під час опалювального сезону навіть трохи починає лякати тих, хто заглядає в рахунки за комунальні послуги.

Скільки коштує куб газу в Україні

Наразі користувачам Нафтогаз України хвилюватись зарано, оскільки газопостачальна компанія продовжила термін дії тарифного плану до 30 квітня 2025 року. Тож куб газу й надалі коштуватиме 7,96 грн.

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У Київській області діє ще кілька газопостачальних компаній, зокрема ТОВ Асканія Енерджи, ТОВ Галнафтогаз, ТОВ Енерджі Трейд Груп (ETG), ТОВ Київські енергетичні послуги (Yasno) та ТОВ Рітейл Сервіс (СвітлоГаз).

Галнафтогаз та ЕРУ Людям беруть за куб газу 7,99 грн та 7,7 грн відповідно. Інші компанії мають різницю між місячною та річною ставкою.

За даними МiнфiнМедiа, в Асканія Енерджи місячний тариф за куб газу становить 15,5 грн, а річний — 9,95 грн, а в ТОВ Рітейл Сервіс 14,99 грн та 9,99 грн відповідно. В Енерджі Трейд Груп — 7,799 грн за обома тарифами, а в Київські енергетичні послуги — 8,46 грн.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області також газопостачальні послуги надає ТОВ Дніпровські енергетичні послуги (Yasno), де куб газу коштує 8,46 грн.

Івано-Франківська область

У Івано-Франківській області користувачі ТОВ Прикарпатенерготрейд можуть розраховувати на тариф у 7,98 грн за куб газу.

Львівська область

У Львівській області газопостачальні послуги надає ТОВ Львівенергозбут, де місячний тариф за куб газу становить 17,35 грн, а річний — 8,2 грн.

Тернопільська область

У Тернопільській області користувачі ТОВ Тернопільоблгаз збут можуть розраховувати на ціну в 7,96 грн на куб газу.

Полтавська область

У Полтавській області газопостачальні послуги надає ТОВ Полтавагаз збут, де тариф за куб газу становить 7,99 грн.

Щороку зі зміною погоди в українців може поставати питання, як зміниться ціна на комуналку. Тому розповідаємо детальніше про нові тарифи на комунальні послуги у 2024 році.

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