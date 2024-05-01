Що зміниться з 1 травня 2024 в Україні: тарифи, виплати, закони для військових та цивільних

З 1 травня в Україні відбудеться чимало змін у різних сферах. І серед правил дорожнього руху, і у виплатах, тарифах, та реєстрації на іспити для школярів. У матеріалі детально розповідаємо, що зміниться з 1 травня 2024 для українців.

Що зміниться з 1 травня

18 травня набуває чинності закон про мобілізацію. За основними положеннями, зміни будуть такими для українців:

люди з інвалідністю мають право на звільнення зі служби;

ті, хто пройшов полон, звільняються від служби;

особи, що мають статус обмеженої придатності, повинні повторно пройти ВЛК протягом року;

люди, що набули інвалідність II чи III групи після 24 лютого 2022 року, крім військових, повинні пройти повторний медогляд;

строкова служба скасовується і з вересня 2025 року впроваджується базовий військовий вишкіл на пʼять місяців.

Отримання паспортів за кордоном

Після налагодження роботи паспортних сервісів за кордоном, отримати документи за кордоном зможуть чоловіки, які подали документи до 25 квітня.

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Отримати документи зможуть також люди, які належать до таких категорій: люди з інвалідністю, опікуни над особами з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, особи, що потребують постійного догляду, супровідники важкохворих дітей, представники Сил оборони та безпеки, потерпілі внаслідок війни, які виїхали на лікування за кордон.

Чоловіки 18-60 років, які сформували заявки на видачу документів за кордоном після 25 квітня, можуть отримати свої документи лише в органах ДМС на території України.

Виплати та пільги з 1 травня

Для ветеранів та їхніх родин з 1 травня запрацюють нові пільги. Якщо ветеран (учасник бойових дій, учасник війни, військовий з інвалідністю) не може самостійно подати заяву на призначення пільг на ЖКП — від 1 травня це можуть зробити члени його родини.

Для призначення пільг ветеранам та членам їхніх родин тепер буде достатньо однієї спрощеної заяви — про взяття на облік як пільговика і про надання пільг.

Частину даних для призначення пільг братимуть з інформаційних систем державних органів. Подати заяву можливо також через Дію.

У травні деяким пенсіонерам проведуть перерахунок пенсій. Це стосується старших за 70 років та тих, хто отримує менше за 10340 грн. Передбачена надбавка від 300 до 570 грн залежно від віку.

пенсіонерам 70-74 років — 300 грн;

пенсіонерам 75-79 років — 456 грн;

пенсіонерам 80+ років — 570 грн.

Також пенсіонери матимуть змогу у травні отримати виплату від ООН — лише ті, хто живе на територіях активних бойових дій або можливих бойових дій. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

Початок НМТ та реєстрація на ЄВІ

Основна сесія НМТ у 2024 році відбудеться з 14 травня до 25 червня. Додаткова пройде з 11 до 19 липня. Основний етап реєстрації на іспит уже минув — він тривав з 14 березня до 11 квітня.

Проте ті, хто з поважних причин не встиг зареєструватися на іспит чи ті, хто отримав відмову, можуть зареєструватися на додаткову сесію — з 10 до 15 травня. Зміни до реєстраційних даних можна вносити до 19 травня.

З 8 травня зареєстровані учасники матимуть можливість завантажити запрошення на НМТ з персональних кабінетів. Інформацію про дату, місце проведення та час можна буде дізнатися з 8 липня.

На ЄВІ основний етап реєстрації триватиме з 7 до 29 травня включно. Реєстрація відбудеться лише в тих ЗВО, де прийматимуть вступників на магістратуру.

Зміни правил дорожнього руху у травні

З 1 травня українські водії мають пересуватися з увімкненими фарами в будь-яку пору доби та року поза межами населених пунктів. Торік у правила дорожнього руху були внесені зміни, за якими з травня 2024 починає діяти таке правило.

До цього, водії мали вмикати фари в період з 1 жовтня по 30 квітня. За порушення нового правила дорожнього руху передбачений штраф — від 425 до 510 грн.

Зміни тарифів у травні 2024

З 1 травня 2024 року кубометр газу для клієнтів Нафтогазу України коштуватиме 7,96 грн. Ціну на газ та гарячу воду не піднімали та лишили пільговою для населення до кінця літа.

Крім цього, Нафтогаз продовжив фіксований тарифний план до квітня 2025 року.

До кінця місяця діятиме пільгова ціна на електроенергію для населення — 2,64 грн/кВТ-год.

Тарифи на воду не зміняться.

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