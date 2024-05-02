Сколько стоит куб газа в Украине: какие тарифы поставщиков в разных областях

С 1 мая украинцев ожидает немало изменений. Потому многих начинает волновать вопрос, сколько стоит куб газа в Украине.

Ведь его цена и так порой колеблется, а во время отопительного сезона даже немного начинает пугать тех, кто заглядывает в счета за коммунальные услуги.

Сколько стоит куб газа в Украине

Пока пользователям Нафтогаз Украины волноваться рано, поскольку газоснабжающая компания продлила срок действия тарифного плана до 30 апреля 2025 года. Так что куб газа и дальше будет стоить 7,96 грн.

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В Киевской области действует еще несколько газоснабжающих компаний, в частности, ООО Аскания Энерджи, ООО Галнефтегаз, ООО Энерджи Трейд Групп (ETG), ООО Киевские энергетические услуги (Yasno) и ООО Ритейл Сервис (СветГаз).

Галнефтегаз и ЭРУ Людям берут за куб газа 7,99 грн и 7,7 грн соответственно. Другие компании имеют разницу между месячной и годовой ставкой.

По данным МинфинМедиа, у Аскании Энерджи месячный тариф за куб газа составляет 15,5 грн, а годовой — 9,95 грн, а у ООО Ритейл Сервис 14,99 грн и 9,99 грн соответственно. В Энерджи Трейд Групп — 7,799 грн по обоим тарифам, а в Киевские энергетические услуги — 8,46 грн.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области также газоснабжающие услуги предоставляет ООО Днепровские энергетические услуги (Yasno), где куб газа стоит 8,46 грн.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области пользователи ООО Прикарпатэнерготрейд могут рассчитывать на тариф в 7,98 грн за куб газа.

Львовская область

Во Львовской области газоснабжающие услуги предоставляет ООО Львовэнергосбыт, где месячный тариф за куб газа составляет 17,35 грн, а годовой — 8,2 грн.

Тернопольская область

В Тернопольской области пользователи ООО Тернопольоблгаз сбыт могут рассчитывать на цену в 7,96 грн на куб газа.

Полтавская область

В Полтавской области газоснабжающие услуги предоставляет ООО Полтавгаз сбыт, где тариф за куб газа составляет 7,99 грн.

Каждый год со сменой погоды у украинцев может возникать вопрос, как изменится цена на коммуналку. Поэтому подробнее рассказываем о новых тарифах на коммунальные услуги в 2024 году.

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