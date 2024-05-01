Что изменится с 1 мая 2024 в Украине: тарифы, выплаты, законы для военных и гражданских

С 1 мая в Украине произойдет немало изменений в разных сферах. И среди правил дорожного движения, и в выплатах, тарифах и регистрации на экзамены для школьников. В материале подробно рассказываем, что изменится с 1 мая 2024 для украинцев.
18 мая вступает в силу закон о мобилизации. По основным положениям изменения будут такими для украинцев:
После налаживания работы паспортных сервисов получить документы за границей смогут мужчины, которые подали документы до 25 апреля.
Получить документы смогут также люди, принадлежащие к следующим категориям: люди с инвалидностью, опекуны над лицами с инвалидностью, родители детей с инвалидностью, лица, нуждающиеся в постоянном уходе, сопровождающие тяжелобольных детей, представители Сил обороны и безопасности, пострадавшие в результате войны, которые выехали на лечение за границу.
Мужчины 18-60 лет, которые сформировали заявки на выдачу документов за границей после 25 апреля, могут получить свои документы только в органах ГМС на территории Украины.
Мужчины 18-60 лет, которые сформировали заявки на выдачу документов за границей после 25 апреля, могут получить свои документы только в органах ГМС на территории Украины.
Для ветеранов и их семей с 1 мая заработают новые льготы. Если ветеран (участник боевых действий, участник войны, военный с инвалидностью) не может самостоятельно подать заявление на назначение льгот на ЖКУ — с 1 мая это могут сделать члены его семьи.
Для назначения льгот ветеранам и членам их семей теперь будет достаточно одного упрощенного заявления о взятии на учет как льготника и о предоставлении льгот.
Часть данных для назначения льгот будут брать из информационных систем государственных органов. Подать заявление можно также через Дію.
В мае некоторым пенсионерам проведут перерасчет пенсий. Это касается тех, кто старше 70 лет, и получает менее 10340 грн. Предусмотрена прибавка от 300 до 570 грн в зависимости от возраста.
Также пенсионеры смогут получить выплату от ООН в мае — только те, кто живет на территориях активных боевых действий или возможных боевых действий. Это Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.
Основная сессия НМТ в 2024 году состоится с 14 мая по 25 июня. Дополнительная пройдет с 11 по 19 июля. Основной этап регистрации на экзамен уже прошел — он длился с 14 марта по 11 апреля.
Однако те, кто по уважительным причинам не успел зарегистрироваться на экзамен или получили отказ, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию — с 10 по 15 мая. Изменения в регистрационные данные можно вносить до 19 мая.
С 8 мая зарегистрированные участники смогут загрузить приглашение на НМТ из персональных кабинетов. Информацию о дате, месте проведения и времени можно будет узнать с 8 июля.
На ЕВЭ основной этап регистрации продлится с 7 по 29 мая включительно. Регистрация состоится только в тех ЗВО, где будут принимать поступающих на магистратуру.
С 1 мая украинские водители должны передвигаться со включенными фарами в любое время суток и года за пределами населенных пунктов. В прошлом году в правила дорожного движения были внесены изменения, по которым с мая 2024 начинает действовать такое правило.
До этого водители должны включать фары в период с 1 октября по 30 апреля. За нарушение нового правила дорожного движения предусмотрен штраф — от 425 до 510 грн.
С 1 мая 2024 кубометр газа для клиентов Нафтогаза Украины будет стоить 7,96 грн. Цену на газ и горячую воду не поднимали и оставили льготной для населения до конца лета.
Кроме этого, Нафтогаз продлил фиксированный тарифный план до апреля 2025 года.
До конца месяца будет действовать льготная цена на электроэнергию для населения — 2,64 грн/кВт-час.
Тарифы на воду не изменятся.
Раньше мы рассказывали, сколько еще в Украине будет расти курс доллара.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.