Что изменится с 1 мая 2024 в Украине: тарифы, выплаты, законы для военных и гражданских

С 1 мая в Украине произойдет немало изменений в разных сферах. И среди правил дорожного движения, и в выплатах, тарифах и регистрации на экзамены для школьников. В материале подробно рассказываем, что изменится с 1 мая 2024 для украинцев.

Что изменится с 1 мая

18 мая вступает в силу закон о мобилизации. По основным положениям изменения будут такими для украинцев:

люди с инвалидностью имеют право на увольнение со службы;

прошедшие плен освобождаются от службы;

лица, имеющие статус ограниченной пригодности, должны повторно пройти ВЛК в течение года;

люди, которые приобрели инвалидность II или III группы после 24 февраля 2022, кроме военных, должны пройти повторный медосмотр;

срочная служба отменяется, и с сентября 2025 года внедряется базовая военная подготовка на пять месяцев.

Получение паспортов за границей

После налаживания работы паспортных сервисов получить документы за границей смогут мужчины, которые подали документы до 25 апреля.

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Получить документы смогут также люди, принадлежащие к следующим категориям: люди с инвалидностью, опекуны над лицами с инвалидностью, родители детей с инвалидностью, лица, нуждающиеся в постоянном уходе, сопровождающие тяжелобольных детей, представители Сил обороны и безопасности, пострадавшие в результате войны, которые выехали на лечение за границу.

Мужчины 18-60 лет, которые сформировали заявки на выдачу документов за границей после 25 апреля, могут получить свои документы только в органах ГМС на территории Украины.

Выплаты и льготы с 1 мая

Для ветеранов и их семей с 1 мая заработают новые льготы. Если ветеран (участник боевых действий, участник войны, военный с инвалидностью) не может самостоятельно подать заявление на назначение льгот на ЖКУ — с 1 мая это могут сделать члены его семьи.

Для назначения льгот ветеранам и членам их семей теперь будет достаточно одного упрощенного заявления о взятии на учет как льготника и о предоставлении льгот.

Часть данных для назначения льгот будут брать из информационных систем государственных органов. Подать заявление можно также через Дію.

В мае некоторым пенсионерам проведут перерасчет пенсий. Это касается тех, кто старше 70 лет, и получает менее 10340 грн. Предусмотрена прибавка от 300 до 570 грн в зависимости от возраста.

пенсионерам 70-74 лет — 300 грн;

пенсионерам 75-79 лет — 456 грн;

пенсионерам 80+ лет — 570 грн.

Также пенсионеры смогут получить выплату от ООН в мае — только те, кто живет на территориях активных боевых действий или возможных боевых действий. Это Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Начало НМТ и регистрация на ЕВЭ

Основная сессия НМТ в 2024 году состоится с 14 мая по 25 июня. Дополнительная пройдет с 11 по 19 июля. Основной этап регистрации на экзамен уже прошел — он длился с 14 марта по 11 апреля.

Однако те, кто по уважительным причинам не успел зарегистрироваться на экзамен или получили отказ, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию — с 10 по 15 мая. Изменения в регистрационные данные можно вносить до 19 мая.

С 8 мая зарегистрированные участники смогут загрузить приглашение на НМТ из персональных кабинетов. Информацию о дате, месте проведения и времени можно будет узнать с 8 июля.

На ЕВЭ основной этап регистрации продлится с 7 по 29 мая включительно. Регистрация состоится только в тех ЗВО, где будут принимать поступающих на магистратуру.

Изменение правил дорожного движения в мае

С 1 мая украинские водители должны передвигаться со включенными фарами в любое время суток и года за пределами населенных пунктов. В прошлом году в правила дорожного движения были внесены изменения, по которым с мая 2024 начинает действовать такое правило.

До этого водители должны включать фары в период с 1 октября по 30 апреля. За нарушение нового правила дорожного движения предусмотрен штраф — от 425 до 510 грн.

Изменения тарифов в мае 2024

С 1 мая 2024 кубометр газа для клиентов Нафтогаза Украины будет стоить 7,96 грн. Цену на газ и горячую воду не поднимали и оставили льготной для населения до конца лета.

Кроме этого, Нафтогаз продлил фиксированный тарифный план до апреля 2025 года.

До конца месяца будет действовать льготная цена на электроэнергию для населения — 2,64 грн/кВт-час.

Тарифы на воду не изменятся.

Раньше мы рассказывали, сколько еще в Украине будет расти курс доллара.

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