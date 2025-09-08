Атака на ТЕС під Києвом: чи будуть відключення світла

Міністерство енергетики повідомило, що 8 вересня Росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру. Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

Деякі моніторингові канали припустили, що йдеться про Трипільську теплоелектростанцію. Поки що офіційно цю інформацію не підтверджують.

Росія атакувала енергетичний об’єкт Київщини: деталі

У Міненергетики зауважили, що метою таких ударів є створення труднощів для мирного населення України, а саме спроби залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи.

— Об’єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура — це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі, — додали у відомстві.

Нині рятувальники й енергетики ліквідовують наслідки обстрілу. Робиться все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Про будь-які зміни в енергопостачанні повідомлятимуть додатково.

Крім цього, вночі РФ атакувала об’єкти газової інфраструктури області. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі проходять аварійні роботи газомережі.

У восьми населених пунктах району 8 та 9 вересня буде відсутнє газопостачання. Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання відсутнє для 8093 абонентів.

Зазначимо, що моніторингові групи повідомляли про обстріл населеного пункту Українка в Обухівському районі, де розташована Трипільська ТЕС. Це один із найбільших енергетичних об’єктів на Київщині, який також живить електроенергією Житомирську та Черкаські області.

У компанії ДТЕК заявили, що попри важку ніч, відключень у столиці та області не зафіксовано. Можливі локальні аварійні відключення, не пов’язані з обстрілами.

Трипільська ТЕС на карті

Трипільська ТЕС розташована на Київщині, а саме у місті Українка Обухівського району.

Нагадаємо, що у 2024 році росіяни вже атакували Трипільську ТЕС. Тоді її серйозно пошкодили.

