Атака на ТЭС под Киевом: будут ли отключения света

Министерство энергетики сообщило, что 8 сентября Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.
Некоторые мониторинговые каналы предположили, что речь идет о Трипольской теплоэлектростанции. Пока официально эту информацию не подтверждают.
Россия атаковала энергетический объект Киевской области: детали
В Минэнергетики отметили, что целью таких ударов является создание трудностей для мирного населения Украины, а именно попытки оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы.
— Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура — не военные цели. Враг ясно понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре, — добавили в ведомстве.
В настоящее время спасатели и энергетики ликвидируют последствия обстрелов. Делается все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию. О любых изменениях в энергоснабжении будут сообщать дополнительно.
Отметим, что мониторинговые группы сообщали об обстреле населенного пункта Украинка в Обуховском районе, где находится Трипольская ТЭС. Это один из крупнейших энергетических объектов Киевской области, который также питает электроэнергией Житомирскую и Черкасскую области.
В компании ДТЭК заявили, что, несмотря на тяжелую ночь, отключения в столице и области не зафиксированы. Возможны локальные аварийные отключения, не связанные с обстрелами.
Трипольская ТЭС на карте
Трипольская ТЭС расположена в Киевской области, а именно в городе Украинка Обуховского района.
Напомним, что в 2024 году россияне уже атаковали Трипольскую ТЭС. Тогда ее серьезно повредили.
