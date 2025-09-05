Днепр останется без света: адреса и время отключений в неделю

На следующей неделе жителей Днепра и Днепропетровской области ожидают плановые отключения электроэнергии.

Дніпро Регіон сообщает, что света не будет в период с 8 по 11 сентября на многих улицах города и нескольких районах области.

Эти мероприятия необходимы для проведения технического обслуживания сетей и повышения их надежности.

График отключений света в Днепре

8 сентября (понедельник):

С 08:00 до 18:00: улицы Квартальная, Бориса Мозолевского, Макарова, Березнева, Днепровская, Александры Рындовской, Старицкого, Сурская, а также переулок Еловый.

С 10:00 до 16:00: проспект Богдана Хмельницкого и переулок Архитектурный.

9 сентября (вторник):

С 08:00 до 18:00: улицы Строителей, Изобретательницы Ющенко, Днепровская, Эстонская, Александры Рындовской, Привольная, Августовская, Сурская, Фабричная, Энергетическая, Макарова и Призаводская.

С 10:00 до 16:00: улицы Строителей и Макарова.

10 сентября (среда):

С 08:00 до 18:00: улицы Алана Шепарда, Строителей, Виктора Гошкевича, Монтажная, Августовская, Солонянская и Сурская.

С 10:00 до 16:00: переулок Энергетический.

11 сентября (четверг):

С 08:00 до 18:00: улицы Фабрично-заводская, Зоологическая, Мирная, Августовская, Черноморская, Шпакова, а также проспект Богдана Хмельницкого.

С 10:00 до 16:00: улица Криворожская.

Отключения света в области

Кроме Днепра, плановые работы будут проводиться и в других населенных пунктах:

Самарский район: 8 сентября отключат свет в селе Заречное.

Павлоград: отключения запланированы с 8 по 11 сентября на улицах Дмитрия Бочарникова, Заводская, Игоря Плосконоса, Кольцевая, Героев Украины и Новая.

Желтые Воды: работы продлятся с 8 по 11 сентября на улицах Авангардная, Промышленная, Героев Чернобыля, Казацкой Славы, Пожарная, Рудная, Шахтерской Славы, Яворницкого, Каштановая, Олеся Гончара, Хмельницкого и других.

Каменский район: с 8 по 10 сентября отключения затронут село Днепровское.

Криворожский район: с 8 по 11 сентября работы будут проводиться в городе Кривой Рог и селах Надежда, Новополье, Радушное и Новомайское.

Энергетическая компания отмечает, что время и адреса могут быть изменены. Рекомендуется проверять актуальную информацию на официальных ресурсах.

Как подготовиться к отключениям света

Чтобы внезапное отсутствие света не застало тебя врасплох, стоит подготовиться заранее:

Заряди все гаджеты: мобильный телефон, ноутбук, планшет и, конечно, павербанки.

Приготовь источники света: фонарик, свечи или фонари на батарейках. Это поможет тебе комфортно передвигаться в темноте.

Сделай запас воды и еды, которая не требует приготовления.

Проверь наличие лекарств, если ты их постоянно принимаешь, чтобы они были под рукой.

Эти простые советы помогут тебе оставаться на связи и чувствовать себя комфортно, пока идут ремонтные работы.

