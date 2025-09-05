Для тебя Новости

Днепр останется без света: адреса и время отключений в неделю

Мария Дзюба, редактор сайта 05 сентября 2025, 21:15 3 мин.
Днепр останется без света: адреса и время отключений в неделю
Отключение света в Днепре Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь