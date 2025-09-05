Дніпро залишиться без світла: адреси та час відключень на тиждень

З наступного тижня мешканців Дніпра та Дніпропетровської області очікують планові відключення електроенергії.

Дніпро Регіон повідомляє, що світла не буде в період з 8 по 11 вересня на багатьох вулицях міста та в кількох районах області.

Ці заходи є необхідними для проведення технічного обслуговування мереж і підвищення їх надійності.

Графік відключень світла у Дніпрі

8 вересня (понеділок):

З 08:00 до 18:00 без світла будуть вулиці Квартальна, Бориса Мозолевського, Макарова, Березнева, Дніпровська, Олександри Риндовської, Старицького, Сурська, а також провулок Ялицевий.

З 10:00 до 16:00 відключення заплановані на проспекті Богдана Хмельницького та провулку Архітектурний.

9 вересня (вівторок):

З 08:00 до 18:00 відключення зачеплять вулиці Будівельників, Винахідниці Ющенко, Дніпровська, Естонська, Олександри Риндовської, Привільна, Серпнева, Сурська, Фабрична, Енергетична, Макарова та Призаводська.

З 10:00 до 16:00 світла не буде на вулицях Будівельників і Макарова.

10 вересня (середа):

З 08:00 до 18:00 роботи проводитимуть на вулицях Алана Шепарда, Будівельників, Віктора Гошкевича, Монтажна, Серпнева, Солонянська та Сурська.

З 10:00 до 16:00 відключення заплановані в провулку Енергетичний.

11 вересня (четвер):

З 08:00 до 18:00 світла не буде на вулицях Фабрично-заводська, Зоологічна, Мирна, Серпнева, Чорноморська, Шпакова, а також на проспекті Богдана Хмельницького.

З 10:00 до 16:00 знеструмлять вулицю Криворізька.

Відключення світла в області

Окрім Дніпра, планові роботи проводитимуться і в інших населених пунктах:

Самарівський район: 8 вересня відключать світло в селі Зарічне.

Павлоград: відключення заплановані з 8 по 11 вересня на вулицях Дмитра Бочарникова, Заводська, Ігоря Плосконоса, Кільцева, Героїв України та Нова.

Жовті Води: роботи триватимуть з 8 по 11 вересня на вулицях Авангардна, Промислова, Героїв Чорнобиля, Козацької Слави, Пожежна, Рудна, Шахтарської Слави, Яворницького, Каштанова, Олеся Гончара, Хмельницького та інших.

Кам’янський район: з 8 по 10 вересня відключення зачеплять село Дніпровське.

Криворізький район: з 8 по 11 вересня роботи проводитимуться в місті Кривий Ріг та селах Надія, Новопілля, Радушне і Новомайське.

Енергетична компанія зазначає, що час та адреси можуть бути змінені. Рекомендується перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах.

Як підготуватися до відключень світла

Щоб раптова відсутність світла не застала тебе зненацька, варто підготуватися заздалегідь:

Заряди всі гаджети : мобільний телефон, ноутбук, планшет і, звісно, павербанки.

: мобільний телефон, ноутбук, планшет і, звісно, павербанки. Приготуй джерела світла : ліхтарик, свічки або ліхтарі на батарейках. Це допоможе тобі комфортно пересуватися в темряві.

: ліхтарик, свічки або ліхтарі на батарейках. Це допоможе тобі комфортно пересуватися в темряві. Зроби запас води та їжі , яка не потребує приготування.

, яка не потребує приготування. Перевір наявність ліків, якщо ти їх постійно приймаєш, щоб вони були під рукою.

Ці прості поради допоможуть тобі залишатися на зв’язку та почуватися комфортно, поки тривають ремонтні роботи.

