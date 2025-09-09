Будет ли отопление: в каких городах есть угроза срыва сезона

Российские оккупанты не прекращали ударов по украинским объектам энергетики. Цель россиян — оставить украинцев зимой без света и тепла, остановить работу бизнесов и бросить нас мерзнуть. Но у врага этого не получится.

Приблизительно через месяц начинается отопительный сезон в большинстве областей Украины. Но некоторым городам следует готовиться к тому, что батареи могут быть холодными. Пять украинских городов под угрозой срыва отопительного сезона. Рассказываем больше, что об этом известно.

Пять украинских городов под угрозой срыва отопительного сезона

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал Укринформу, что под угрозой срыва отопительного сезона после российских ударов такие города: Кривой Рог, Сумы, Харьков, Николаев и Одесса.

За пределами фронта самыми уязвимыми остаются Киев и Одесса.

Это два очень дефицитных энергорегиона.

Также готовиться к возможным проблемам с энергетикой нужно Чернигову.

Украина создала децентрализованную систему энергообеспечения, позволяющую быстро восстанавливать свет и тепло. Несмотря на это, несколько городов остаются в зоне высочайшего риска.

Но говорить об общегосударственном блекауте нет оснований. В некоторых громадах могут быть локальные отключения света.

Может ли несколько сконцентрированных волн атак на, прежде всего, тепловую генерацию привести к неприятным для нас последствиям? Может быть. Одновременно не вижу никаких оснований говорить о каких-то национальных блекаутах.

По его словам, наибольшей опасностью являются именно российские атаки на объекты теплоснабжения неподалеку от линии столкновения. Сейчас местные власти должны обеспечивать города резервными системами.

Готова ли Украина к отопительному сезону 2025 года

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что Украина почти полностью готова к отопительному сезону.

Состояние готовности инфраструктуры по основным секторам — более 80%.

Премьер отметила, что более 115 тысяч домов и почти 22 тысяч учреждений социальной сферы уже подготовлены к старту отопительного сезона.

Все работы планируют завершить вовремя.

Для прифронтовых громад запустили программу адресной поддержки — компенсации за дрова. Сумма компенсации — 19 400 грн.

На днях россияне атаковали ТЭС под Киевом. Есть ли угроза отключения света для Киева и области?

