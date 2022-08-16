На Теплоэнерго надейся, но и сам(-а) не плошай: несколько советов для украинцев, чтобы не замерзнуть этой зимой

В этом году украинцы ожидают сложностей в зимний период — отопительный сезон сейчас у каждого вызывает беспокойство. К тому же и зима 2022-2023 годов обещает быть лютой и холодной. Несмотря на это, в Минрегионе приводят данные, что Украина уже на 70% готова к сверхсложному отопительному сезону.

Каждый из нас может подготовиться к холодам: об этом говорит исполнительный директор ассоциации Энергоэффективных городов Украины Святослав Павлюк.

Эксперт отмечает, что единого решения для каждого города не найти. Ситуация в разных домах будет другой, поэтому каждый должен предпринимать какие-то меры, которые отвечают потребностям конкретного дома и конкретного города.

У каждого должен быть резервный источник отопления своего дома — и это не только электрообогреватель. Такие приборы не являются надежным решением проблемы, так как электроснабжение сейчас также нестабильно.

— Особенно это касается жителей тех домов, которые находятся под риском отключения электричества, или если уже есть опыт прошлых лет непостоянного электроснабжения.

Чем стоит запастись?

Решения нужно принимать совместно на дом. Один из лучших — генератор, дающий электроэнергию при отключении центрального света. Тогда в каждой квартире, где есть электрообогреватели или общие газовые котлы, будет тепло.

Но обязательно нужна консультация с электриками: они должны рассказать, на какую нагрузку рассчитана ваша линия электроснабжения в один момент.

Эксперт отмечает: если каждая квартира многоэтажки в холодное время будет использовать электропечи или электрообогреватели, есть большая вероятность, что ваша общая линия электричества просто “упадет” от такого напряжения. В старых домах есть и опасность возгорания.

Для многоэтажек не рекомендуется использование буржуек — такие приборы более целесообразно иметь в одноэтажных домах.

План для домов с центральным отоплением

Все дома, подключенные к центральному отоплению, должны вместе с председателями местного самоуправления разработать план, как обогреть квартиры этой зимой. Следует обратить внимание на источник поставки тепла в ваш дом.

— Если тепло вам дают меньшие котлы, а не целая ТЭС, то риск остаться без тепла меньше, хотя и здесь нужно иметь запасной план. Но если на ваш город есть только одна или две ТЭС и они напрямую подают тепло в дома, будьте готовы к тому, что российская ракета может попасть прямо туда.

Поэтому нужно прямо сейчас заняться полной подготовкой к худшим сценариям зимы.

Проведите ревизию друзей

Другими словами — если у вас нет дачи или загородного дома с печкой, ищите знакомых или друзей с такими атрибутами, чтобы не замерзнуть в случае критической ситуации.

— Что такое критическая ситуация: отключение теплоснабжения и невосстановление его в течение трех-четырех дней.

Местное самоуправление должно также обеспечить любое отопление квартир, потому что следует понимать: при отсутствии тепла зимой замерзает вода. Отсюда проблемы с батареями и трубами. Также на плечи местных властей должна лечь и ответственность об организации пунктов обогрева, особенно в прифронтовых городах, где ситуация может быть близкой к критической.

Такие пункты лучше всего делать в школах или детских садах. И, конечно, подумать о бомбоубежищах — провести туда и тепло- и водоснабжение.

Подытожим: о чем не забыть

Дрова, если у тебя есть возможность поехать в частный дом с печкой.

Генератор для многоэтажки и электроотопительные устройства.

Запасы воды, желательно в таких местах, где она не замерзнет.

Газовый баллон (для приготовления еды, кипячения воды).

Свяжись с председателем твоего местного самоуправления и уточни, есть ли варианты обогрева твоего дома этой зимой.

Как уже сейчас разные области Украины готовятся к отопительному сезону 2022-2023, мы рассказывали ранее.

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